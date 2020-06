Op 1 juli is het ‘Keti Koti’, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in 1863. Op die dag zijn de ‘Ketenen Gebroken’ van de tot slaaf gemaakte mensen in Suriname, die Nederland na afschaffing van de slavernij nog liet voortbestaan. Het duurde tot 1873 voor zij echt vrij waren. Dit jaar vindt er vanwege corona geen fysieke bijeenkomst plaats, op het leggen van bloemen na. Toch is het juist nu nodig om uitgebreid stil te staan bij Keti Koti, omdat de littekens van de slavernij en de machtsstructuren als gevolg daarvan nog steeds doorwerken in de huidige maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Door de Black Lives Matter-protesten is het onderwerp racisme actueler dan ooit. Deze protesten leveren ook weer felle tegenreacties op van mensen die de ondernemingsgeest van de Gouden Eeuw verheerlijken of trots zijn op de zeehelden die zorgden voor Nederlandse welvaart met hun ontdekkingstochten. Daarbij worden de ogen gesloten voor het enorme leed dat de bevolking van de voormalige Nederlandse koloniën en de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan. En dat doorwerkt tot op de dag van vandaag.

De strijd tegen racisme en discriminatie kan niet los gezien worden van deze historische context. Ontkenning hiervan kan leiden tot normalisering en institutionalisering van racisme. Dat zien wij aan zaken als discriminatie op de arbeidsmarkt en het etnisch profileren door organisaties. Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond en mensen van kleur worden soms op voorhand uitgesloten, dat is onverholen racisme. Zij krijgen vaker een lager schooladvies, vinden veel minder makkelijk een stageplaats, krijgen veel vaker geen reactie op sollicitatiebrieven en zijn oververtegenwoordigd in slecht betaalde, flexibele banen.

En ook al is een steeds groter deel van de werkenden met een cultureel diverse achtergrond hoog opgeleid, slechts 2% van de topbestuurders in het bedrijfsleven heeft een niet-westerse achtergrond.

Zelfs de overheid profileert op basis van etniciteit: de politie, de Belastingdienst en het onlangs door de rechter verboden Syri, dat ook nog eens in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is, kortom, sprake van een geïnstitutionaliseerd racisme en de FNV vindt dat daar nu een einde moet komen.

Vele mensen en organisaties zijn zoals gezegd in de afgelopen weken opgestaan om hiertegen protest aan te tekenen, zo ook de FNV. Wij steunen de protesten en de missie van Black Lives Matte’ en andere antiracismeprotesten. Maar het kan niet blijven bij protesteren alleen. Zonder het aanpakken van bestaande machtsstructuren verandert er namelijk niet veel. Het belangrijkste is dat er niet, net als in de periode van de slavernij, óver mensen moet worden gepraat, maar dat er een plek voor hen aan tafel is. Zo mogelijk maken anderen plaats.

FNV zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusieve samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft, zich welkom voelt en in gelijke mate kan mee profiteren van de welvaart. Het is bij uitstek de taak van een vakbond om de strijd met racisme, discriminatie en uitsluiting aan te gaan. De strijd om een eerlijker verdeling van arbeid en kapitaal kan niet los worden gezien van de strijd tegen racisme en discriminatie. Racisme en discriminatie zijn een splijtzwam in de samenleving, maar zijn ook onaanvaardbare obstakels voor de arbeidsmarkt en samenleving zoals wij die voor ons zien.