De Palestijnse leiders zijn woedend over het vredesplan van Trump. Ze spraken zich in heftige bewoordingen tegen de Amerikaanse voorstellen uit. In Gaza vonden grote protestdemonstraties plaats. Geen wonder: om het bijbels te zeggen: de Palestijnen worden geacht hun erfrecht te verkopen voor een schotel linzenmoes van 50 miljard dollar. Ze mogen hun hoofdstad vestigen in een paar oostelijke uitlopers van Jeruzalem, die ze dan wat Trump betreft met gerust hart Al-Quds kunnen noemen, de Arabische naam voor de heilige stad. En Israël mag al de nederzettingen in de bezette gebieden officieel annexeren. Wat overblijft wordt een gedemilitariseerde ministaat want strijdkrachten zijn een groot no go in het vredesplan van Trump, tenminste voor de Palestijnen.

Dit plan is een vernedering. Dit plan is een belediging. En zo is het ook bedoeld. Zelfs Trump en de maffe coterie aan zijn hof kunnen geen moment serieus gedacht hebben dat je met dit plan een conflict uit de wereld helpt dat al een eeuw doorettert. Nee, de Palestijnse woede, de leuzen, het vlag verbranden, zijn de gewenste oogst. Niet voor niets presenteerde Trump zijn plan in aanwezigheid van premier Benjamin Netanyahu, die het onmiddellijk omarmde.

Netanyahu en Trump staan allebei aan de vooravond van verkiezingen. Ze hebben beiden te maken met ernstige beschuldigingen, respectievelijk van corruptie en machtsmisbruik. Dan wil je het als kandidaat liever over andere onderwerpen hebben, onhandelbare Palestijnse leiders bijvoorbeeld, die geen vrede willen maar oorlog. De demonstranten zullen de Amerikaanse en Israëlische nieuwsprogramma’s het gewenste kijkvoer geven. Dat illustreer je dan met een woedende Palestijnse leider die de ene schilderachtige beschuldiging na de andere uit.

De Palestijnse leiders konden moeilijk anders dan dit vredesplan afwijzen maar tegelijkertijd stapten ze daarmee in de val die Trump en Netanyahu voor hen hebben gezet.

Wat zouden Trump en Netanyahu op hun neus gekeken hebben als de Palestijnse leiding rustiger had gereageerd. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het plan in zijn huidige vorm onaanvaardbaar is maar wel hier en daar uitgangspunten biedt voor een echte regeling die recht doet aan de nationale verlangens van Israëli’s en Palestijnen.

Nu hebben ze precies gedaan waar Trump en Netanyahu op hoopten. Zij hebben zich laten manipuleren. Het was beter geweest als ze de beide heren in een moeras van eindeloze onderhandelingen hadden getrokken die keer op keer het bewijs zouden leveren van Israëlische onredelijkheid, van het feit dat Netanyahu het onderste uit de kan wil en dus het deksel op de neus verdient.