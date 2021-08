Paniek: Volt Roemenië wil de wereldbevolking verkleinen

Tijd voor twee tweets van Volt.

‘More than 8 billion people are expected to populate the planet by 2023. The earth has limited resources and every human being leaves a negative ecological footprint. We must keep the number of people on the planet stable, ideally reduce it. We must facilitate a high standard of living for all people, but without the negative results of today. If Europa acts united, it achieves more than the individual nation states. One thing is clear: business as usual is impossible. We are at the brink of destruction!’

In juli had Volt Roemenië opeens een ingeving. De milieubelasting is tegenwoordig zo immens, dat het een goed idee is de wereldbevolking niet verder te laten groeien maar te laten dalen. Al die aardbewoners hebben immers ieder een negatieve ecologische voetafdruk. Dit lijkt de pragmatische Volt-opstelling zoals we die inmiddels kennen. In Nederland hoorden we Volt bijvoorbeeld pleiten voor kernenergie. Niet omdat dit de meest ideale vorm van energie is, maar omdat we in tijden van klimaatverandering uit vele kwaden moeten kiezen en dan komt kernenergie er niet eens zo slecht uit.

En dus twittert Volt Roemenië vrolijk dat de bevolkingsgroei maar eens moet worden begrensd. Er is maar één probleem: dat hebben ze bij Volt nooit zo afgesproken. Volt heeft niet in de Europese visie staan dat het indammen van de bevolkingsgroei een politiek doel is, laat staan dat de wereldbevolking door beleid moet worden verkleind. Wat nu?

Nederlandse boosheid

Daar zijn de boze reacties al op het Nederlandse discussieforum van Volt. Een lid zegt dat als ‘het Europese bestuur hier niet snel publiekelijk afstand van neemt’ hij het voor gezien houdt. Een ander laat weten dat dit Roemeense idee slecht met de Volt-waarden in overeenstemming te brengen is. Er wordt bovendien helemaal niet duidelijk gemaakt hoe dit bereikt moet worden en geeft vooral aanleiding tot allerlei nare associaties. Het ergste is dat dit geen triviaal punt is maar juist een zeer vergaand voorstel. Er is nog nooit op een Europese ledenvergadering over gestemd.

Het Europese bestuur houdt het eigen discussieforum goed in de gaten. Een bestuurslid wil dat Volt Roemenië de tweets weghaalt. De eerste is weg, de tweede is blijven staan. Het bestuurslid vindt dit geen officieel Volt-standpunt. Er moet een duidelijk proces worden gevolgd: eerst moet er interne discussie zijn en pas daarna mag er iets op sociale media komen te staan. Daar hoort niet uit de heup te worden geschoten en zeker niet bij gevoelige thema’s. Het gaat in dit geval om een onaanvaardbaar standpunt dat erg doet denken aan autoritaire regimes. Volt is niet de Chinese Communistische Partij.

Een scheve partij

Het incident met Volt Roemenië laat een fundamenteel probleem zien: Volt is zeer hiërarchisch want er moet eerst Europees besloten worden wat nationale Volt-partijen op sociale media mogen zeggen. Dit remt elke vorm van spontaniteit en eigen initiatief. Maar het is erger: het toont ook aan dat Volt een scheve partij is met voornamelijk aanhang en invloed in Nederland en Duitsland. Volt Roemenië stelt zo weinig voor dat de ledenaantallen niet in de Europese overzichten van Volt voorkomen. Dat betekent waarschijnlijk dat je ze op een paar handen kunt tellen.

In Roemenië zitten vermoedelijk wat Europese studenten aan de knoppen. Hun partij is daar minder serieus dan de gemiddelde lokale afdeling van een Nederlandse partij in een middelgrote gemeente. Hoe anders is Volt in Nederland, waar de partij inmiddels een professioneel apparaat uit de grond heeft gestampt, inclusief meerdere voorlichters, en goed oplet of het imago van Volt niet wordt geschaad. Een simpele Roemeense tweet wordt in eigen land niet opgemerkt, maar vormt in Nederland een pr-risico. Duitsland lijkt in dat opzicht op Nederland want Volt wil de Bondsdag in.

Erkenning op het hoogste niveau

Dit probleem is inmiddels tot het hoogste niveau van Volt doorgedrongen. Bij de Country Council – de vergadering van landelijke Volt-afdelingen – is er inmiddels discussie wat er gedaan moet worden nu Volt per land zo enorm verschilt. Het Europese bestuur – half bestaand uit Nederlanders en Duitsers – wil op Europees niveau kunnen bepalen wat er op sociale media komt te staan. Er moet snel ingegrepen kunnen worden. Daarom mogen landelijke afdelingen niet onafhankelijk van het Europese niveau opereren. Probleem: de communicatie van grote afdelingen zoals die in Nederland vertraagt op deze manier enorm.

Een van de leden van de Country Council klaagt dat er nu al een ‘disconnect’ is tussen de leden van de landelijke afdelingen en het Europese niveau. Brussel zou zich ontwikkelen tot een baantjesmachine die met de nationale afdrachten van Volt-partijen wordt gefinancierd. Die bubbel is slecht te verkopen naar leden die hun vrije tijd belangeloos in de partij steken. Mooie vraag: waarom zouden Roemeense Volt-leden eerst naar het Europese bestuur moeten luisteren voordat ze iets twitteren? Het komt erop neer dat Roemenië pas iets mag zeggen als Nederland en Duitsland het goed vinden, want daar komen verreweg de meeste Volt-leden, invloedrijke bestuurders én inkomsten vandaan.

Zo zie je wat er gebeurt in een Europese partij die eigenlijk Nederlands-Duits is. De Roemenen moeten zich naar die landen schikken. En dat doen ze ook, want Volt Roemenië zwijgt opeens over overbevolking.