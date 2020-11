We weten dus wat we van hen kunnen verwachten, mochten zij onverhoopt in Het Torentje belanden. Dan wordt de persvrijheid aangetast. Dan is het afgelopen met de onafhankelijke rechtspraak in Nederland.

Eigenlijk zou je het Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid aan moeten brengen bij de Codecommissie voor de Reclame. Met deze benamingen wordt het publiek immers misleid. Geert Wilders en Thierry Baudet zijn juist tegen vrijheid en democratie. Daarvan leverden zij deze week opnieuw het bewijs. Ze laakten in heftige bewoordingen de houding van Nederland tegenover de schendingen van de rechtsstaat in Hongarije en Polen. Ze steunen de regeringen van die landen, nu zij als tegenmaatregel de goedkeuring van het Europese budget en dus van de corona steunregelingen blokkeren.

Wat de regeringspartijen Fidesz (Hongarije) en PiS (Polen) aanrichten is in hun ogen welgedaan. Volgens Wilders heeft Viktor Orbán in tegenstelling tot Mark Rutte wel ballen.

In Hongarije heeft deze Orbán het kiesrecht zo hervormd dat zijn partij met nog geen vijftig procent van de stemmen toch meer dan tweederde van de zetels in de wacht wist te slepen. Dat kreeg hij voor elkaar door in het Hongaarse districtenstelsel de tweede kiesronde af te schaffen. Daardoor krijgt de partij met de meeste stemmen de zetel ook al blijft die ver onder de vijftig procent. Daarnaast moeten Hongaren die aan verkiezingen mee willen doen, zich elke vier jaar ruim van te voren laten registreren. De oproepen worden niet meer verstuurd op grond van het bevolkingsregister zoals in Nederland gebeurt. Op deze manier worden kiesgerechtigden met weinig belangstelling voor politiek ontmoedigd. Een kiesdrempel houdt partijen met minder dan 5% van de stemmen buiten de volksvertegenwoordiging.

Ook Polen kent zo’n kiesdrempel.

Zowel Polen als Hongarije hebben de onafhankelijkheid van de rechtspraak – hoeksteen van een democratisch stelsel – aangetast. In beide landen is van een scheiding der machten geen sprake meer nu de regering er een stevige greep heeft op rechtersbenoemingen. Ook hun onafhankelijkheid is op allerlei manieren aangetast. Zo kunnen in Polen rechters door de overheid vervolgd worden om hun uitspraken.

In Hongarije is onlangs het laatste onafhankelijke medium – een nieuwssite – aangekocht door een vriend van Orbán. Sindsdien is het helemaal koekoek eenzang. Journalisten worden bovendien in hun onderzoekingen beperkt door een Mediaraad die zogenaamd kijkt of ze wel uitgebalanceerd genoeg berichten. Hun Poolse collega’s lopen tegenwoordig op tegen een wet van de PiS die het verbiedt om ambtenaren te beledigen. De toegang tot het parlement is hen grotendeels ontzegd.

Blijkbaar vinden Wilders en Baudet dit aanbevelenswaardige toestanden. Anders namen zij het niet zo heftig voor Polen en Hongarije op. We weten dus wat we van hen kunnen verwachten, mochten zij onverhoopt in Het Torentje belanden. Dan wordt de persvrijheid aangetast. Dan is het afgelopen met de onafhankelijke rechtspraak in Nederland. Dan wordt het huis dat Thorbecke bouwde, aan de slopershamer prijs gegeven.

Dat zal onder Baudet en Wilders gebeuren. Daarom – nogmaals – zijn de partijnamen Forum vóór Democratie en Partij vóór de Vrijheid misleidende reclame.

