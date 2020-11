‘Mag je als jongen een vriendje hebben hier op school?’

Die vraag stelde Tim Hofman in zijn programma #BOOS aan een directeur van een school uit Goes. Het antwoord? “Je mag wel homo zijn, maar niet homo doen.” Ik vind dat echt verschrikkelijk. School moet een fijne en veilige plek zijn, waar alle kinderen gelijke kansen krijgen en altijd zichzelf mogen zijn.

Scholen die homoseksualiteit afwijzen beroepen zich vaak op artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Deze week verdedigde minister Slob dat ook nog in de Tweede Kamer toen het ging om scholen die van ouders vragen om een anti homoverklaring te ondertekenen.

En we kennen nog veel meer voorbeelden waarbij artikel 23 wordt misbruikt. Er zijn scholen die vinden dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Die weigeren les te geven in burgerschap. Die op basis van orthodox religieuze opvattingen een ideologie willen opdringen of de democratische rechtsstaat in twijfel trekken. Die kinderen weigeren omdat ze moeilijk kunnen leren of waarvan de ouders niet zoveel te besteden hebben.

Als wethouder onderwijs in Amsterdam zag ik dit al gebeuren. En telkens als ik met schoolleiders het gesprek daarover wilde aangaan, kwam er dezelfde reactie: volgens de vrijheid van onderwijs mocht ik me hier niet mee bemoeien. En daar hadden ze juridisch soms nog gelijk in ook.

Het is daarom de hoogste tijd om artikel 23 aan te passen. Om daarin vast te leggen dat niet de vrijheid van het schoolbestuur, maar de vrijheid van kinderen voorop staat. Waarbij goed onderwijs en een veilige schoolomgeving grondwettelijk zijn vastgelegd. En waarbij we in de Grondwet vastleggen dat we in Nederland streven naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Daarmee behouden we al het goede van het Nederlandse schoolsysteem zoals we dat kennen: de mogelijkheid om zelf een school te stichten en om een school te kiezen die aansluit bij hoe je in het leven staat. Maar dat doen we wel vanuit dezelfde basisregels:

– Er moet kwalitatief goed onderwijs worden geven waarbij elk kind gelijke kansen krijgt.

– Er komt een acceptatieplicht. Dus kinderen mogen niet meer worden geweigerd door een school, bijvoorbeeld op basis van geaardheid, afkomst of hoe hun ouders in het leven staan.

– Elke school wordt verplicht om les te geven in burgerschap, artikel 1 van onze grondwet wordt nageleefd en de waarden van onze democratische rechtsstaat worden meegegeven.

Het wijzigen van de grondwet is niet eenvoudig en gaat even duren. Maar het is het waard. Goed onderwijs, gelijke kansen voor kinderen en school als veilige plek zijn het waard om grondwettelijk te worden vastgelegd en beschermd. Want de wijk waar je woont, van wie je houdt, je religie of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalend zijn voor je toekomst. School is een gelijk startpunt voor ons allemaal.

De strijd om dit voor elkaar te krijgen begint vandaag. En we moeten dat samen doen. Kan ik op jouw hulp rekenen? Doe mee!

Lees mijn hele voorstel hier