Voor hetzelfde geld is Donald Trump over een dag of tien weer het mannetje maar je hebt ook kans dat hij voorgoed wordt uitgeschakeld. Daarvoor hoeft corona hem niet fataal te worden. Het kan net zo goed zijn dat hij zo verzwakt uit het ziekenhuis terugkomt dat een hernieuwd presidentschap er niet in zit.

Hier en daar maakt men zich zorgen over mogelijke chaos. Dat is nodeloos. Er staat een opvolger klaar. Dat is vice-president Mike Pence die, als de nood aan de man komt, binnen een uur of wat beëdigd kan worden. Daarin is het Amerikaanse politieke stelsel heel efficiënt.

Het kan gebeuren dat de president echt te ziek is om aan de verkiezingen mee te doen. In dat geval komt er een partijraad van de Republikeinen bijeen met vertegenwoordigers uit alle staten. Zij wijzen een opvolger aan. Sommige waarnemers voorspellen dan groot krakeel en verwarring. Dat is onwaarschijnlijk. Mike Pence is de meest waarschijnlijke en ook meest kansrijke kandidaat: hij is conservatief, vóór lage belastingen en zeer gelovig. Er is behalve hem eigenlijk niemand op wie ze zich allemaal kunnen verenigen.

Stel dat we een Mike Pence in het Witte Huis krijgen, nadat het ongetwijfeld eerst nauwkeurig is ontsmet. Wat staat ons dan te wachten? Een Donald Trump, zonder de gekte.

Mike Pence werd op 7 juni 1959 geboren in Columbus, Indiana. Deze staat geldt als vreselijk doorsnee Verenigde Staten. Het is een beetje een brave borsten land, met niet al te grote steden en een behoorlijk ontwikkelde industrie. De blanken zijn er met bijna 85% in de meerderheid, De Republikeinse Partij neemt er vanouds een dominante positie in.

Mike Pence groeide op in een traditioneel katholiek gezin. Hij werd zelfs misdienaar maar raakte tijdens zijn studietijd verzeild in een evangelische studentengroep. In die tijd stapte hij ook over van de Democraten naar de Republikeinen. De volwassen Mike Pence wordt geassocieerd met evangelische protestanten maar bij een specifiek kerkgenootschap heeft hij zich niet aangesloten. Wel is zijn hele gezin vreselijk vroom. De familie Pence verafschuwt abortus, is tegen het homohuwelijk en vindt dat meisjes als maagd het huwelijk in behoren te gaan.

Zaterdag liet Pence dan ook weten dat hij voor de genezing van Trump bad. Een noveen (negen dagen het rozenhoedje bidden) zal hem tegenwoordig wel te katholiek zijn. Ook al zegt hij van zichzelf: “I’m a born again evangelical catholic”.

Hoe het ook moge zijn, Pence is in Indiana de kampioen van de Tea Party, de rechts-activistische vleugel van de Republikeinen, en van de conservatieve gelovigen. Als gouverneur van Indiana gaf Pence een duidelijk visitekaartje af. Hij steunde een wet op de godsdienstvrijheid, onder welke misleidende titel kerkgenootschappen het recht krijgen om andersdenkenden te discrimineren. Pence verruimde het wettelijk recht op wapenbezit. Wie een vuurwapen in zijn auto heeft liggen, mag in Indiana een schoolterrein op rijden. De National Rifle Association heeft hem een A-rating gegeven.

Gouverneur Pence verlaagde de belastingen en voerde een pakket bezuinigingen door. Hij toonde zich een voorstander van kolencentrales. Uiteraard is Pence een groot tegenstander van drugsgebruik. In dat kader verzet hij zich tegen praktijken als het verstrekken van schone naalden aan verslaafden om zo de verspreiding van aids en hepatitis B tegen te gaan. In zijn onderwijsbeleid begunstigde Pence de Amerikaanse versie van het bijzonder onderwijs ten koste van de openbare scholen.

Vluchtelingen probeerde hij zoveel mogelijk uit Indiana weg te houden. Hij had daar zelfs een botsing met de katholieke bisschoppen voor over. Pence staat ook door dik en dun achter Israël. Dat is logisch voor iemand met zulke religieuze overtuigingen. Hij beschouwt het Iran van de ayatollah’s als een grote bedreiging en wil het embargo tegen Cuba handhaven totdat het communistische regime daar valt. In het politieke TV programma Face the Nation verklaarde Pence dat de Verenigde Staten de hoogste idealen van het mensdom vertegenwoordigden. Ze zijn moreel superieur aan Rusland.

Met Pence in het Witte Huis zal de toon veranderen maar niet de muziek. Rare relaties zoals die van Trump met Kim Yong Il zullen niet meer voorkomen. De president zal zijn personferenties niet meer gebruiken om journalisten de mantel uit te vegen. Wel brengt hij misschien vaker Jezus Christus in het geding.

Onder Pence zou het allemaal een stuk normaler ogen. En saaier. Maar de inhoud blijft hetzelfde.