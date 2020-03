Afgelopen week bracht het LGBTQ+ blad Winq een overzichtelijke lijst naar buiten met daarop 71 landen waar homoseksualiteit een strafbaar feit is. In sommige van deze landen kunnen onschuldige homoseksuele mannen en lesbische vrouwen een levenslange gevangenisstraf krijgen of zelfs de doodstraf. Qatar is er daar eentje van.

Op 2 December 2010 maakte FIFA-baas Sep Blatter bekend dat het WK van 2022 zal plaatsvinden in Qatar. Het is het eerste Arabische land dat een WK- voetbaltoernooi organiseert. Hiermee ontketende Blatter de uiterst naïeve bedoeling dat we in 2022 maar gewoon genormaliseerd en vrolijk naar een voetbaltoernooitje moeten gaan kijken in een land waar tegelijkertijd binnen, in de achterkamers, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden gemarteld tot de dood en worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wat een prachtige vorm van emancipatie en diplomatie mag het zijn om dan toch eindelijk eens een land als Qatar een voetbaltoernooi te kunnen toereiken.

Na terechte stormen van kritiek begon ook Blatter te begrijpen dat deze toewijzing misschien toch niet helemaal onbevlekt is geweest, en gaf hij zelfs aan tijdens de selectie persoonlijk tegen gestemd te hebben. Wat goed dat hij tot die bezinning kwam, althans, dat zou je denken. Zijn bezwaar lag namelijk helemaal niet in de behandeling van homoseksuelen of de uiterst zware arbeidsomstandigheden voor arbeiders; nee, de temperaturen, die waren het probleem. Straks moesten we met 50 graden in onze zwembroeken naar zwetende voetballers kijken en dat mocht natuurlijk niet de bedoeling zijn. Echter dat er door het land homo’s dood worden gemaakt en worden gemarteld tot een eindeloos onmenselijk bestaan, nee, dat doet hem kennelijk niets.

Ondertussen huppelt Nederland, dat als allereerste het homohuwelijk legaliseerde en nog elk jaar een fantastisch gelijkheidsbeginsel viert met een prachtige Pride en een bijzonder mooie Paarse Vrijdag, nog steeds vrolijk mee in de race naar het WK (ondanks de kritiek van LGBTQ+-organisaties). En zijn de kwalificaties inmiddels begonnen. Hypocrieter kunnen we het niet maken, wel nuchterder.

De volgende keer dat de KNVB en de minister zich afvragen hoe we de homofobie in het voetbal aan te aanpakken, moet het misschien toch weer even terug naar de kern gehaald worden. Ik sla het WK in 2022 in ieder geval even over.