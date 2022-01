Pleidooi voor een Groene Koets

Zo zou de koninklijke koets in één klap het symbool kunnen worden van de broodnodige, nieuwe groene levensstijl in ons land

De Gouden Koets blijft voorlopig ongebruikt, aldus onze koning. Het paneel daarop ‘Hulde der Koloniën’ is te zeer in opspraak geraakt. Enige zwarte halfnaakten bieden hun producten aan de Nederlandse Maagd aan. Het wordt vandaag de dag als een racistisch plaatje ervaren..

Maar dat paneel kan toch overgeverfd?

En wel met de kleur groen. Ja, waarom verven we de hele koets niet groen? Zo zou de koninklijke koets in één klap het symbool kunnen worden van de broodnodige, nieuwe groene levensstijl in ons land.

Geen voertuig is immers in praktijk al zo groen als de Gouden Koets! Het voertuig gebruikt geen druppel fossiele brandstof. Helemaal geen brandstof zelfs. Sterker nog, de paarden die voor de koets zijn gespannen leveren… brandstof. Paardenmest kan immers prima omgezet in biogas. Er moeten gewoon wat extra lakeien mee lopen in de stoet op Prinsjesdag die de paardenkeutels in een plastic zakje verzamelen.

Met een groen geschilderde Gouden Koets maakt onze Koninklijke Familie duidelijk zichtbaar inderdaad een monarchie te willen zijn, die zich er van bewust is op de drempel van het Ecologische Tijdperk te vertoeven. Oranje wordt groen.

Aanknopingspunten voor een succesvolle vergroening van het Koningshuis zijn er immers eigenlijk al te over. De Koning woont op Huis Ten Bosch, waarvan de voornaamste ontvangstruimte… de Groene Salon is. De Oranjes zijn vernoemd naar een stuk fruit, de sinaasappel. En dan heb je ook nog De Groene Draeck…

Ik verwacht dus op Prinsjesdag een Groene Koets

De Koning is bij die gelegenheid niet meer in militair kostuum, maar, ecologische bezien veel passender, in een blauw burgerpak met ribbeltjes (watermanager!). Naast hem zit koningin Máxima. Zij draagt een fraaie, groene couturier japon met als opdruk bladeren uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud…

En aldus gaat dan de Groene Koets dan op Groene Prinsjesdag, door Den Haag richting Staten-Generaal, voorgoed het Ecologische Tijdperk in!