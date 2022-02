Poëtische terugblik

Dit jaar ga ik meer uitkijken naar vallende kastanjes dan naar een pratende advocaat of een weervrouw die voorspelt dat het kan gaan vriezen of dooien

Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media.

Deze mediarubriek heb ik een jaar vol gehouden. Dat vind ik geen slechte prestatie voor een man van 79 jaar. Ik ga nog door tot en met nummer 52. Voor vandaag leek het mij aardig om een aantal opinies uit eerdere afleveringen proberen te vangen in een soort modern rijm. Want poëzie is hot. Mijn inspiratiebron is Ramsey Nasr die voor de Poëzieweek 2022 grappen uithaalde met de brieven van Vincent van Gogh.

Ik laat me door mijn rubriek leiden.

MEDIALEVEN

Mijn medialeven begon met tenenkrommende teksten

Van krantenjongen tot miljonair

Maar nu ten prooi gevallen aan kijkverslaving

Een beetje journalist is nooit op vakantie en kan niet zonder een archief

Het hele verkiezingscircus toont hoezeer media en politiek tot elkaar veroordeeld zijn

Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten

De Haagse journalisten hebben er belang bij de duivel te vriend te houden

Speel dat spel niet mee

Ik ben een van de vele roependen in de Binnenhofwoestijn

Was Buitenhof maar binnenhof

Onze bevolking is ruim acht uur per dag met media bezig

Er gaat niets boven normaal menselijk contact

Naeeda, mogen wij jouw kleren lenen voor carnaval?

U heeft hier in Nederland een grote mond, maar in Iran was u onthoofd.

Hebben omroepen bestaansrecht?

Ik ga een aanvraag indienen voor een omroep voor bezitters van huisdieren

Ben meer een omroepman dan een krantenman

Het verschil tussen een Han Peekel en Sheila Sitalsing

Dit jaar ga ik meer uitkijken naar vallende kastanjes dan naar een pratende advocaat of een weervrouw die voorspelt dat het kan gaan vriezen of dooien.

Als wereldburger vind ik buitenlands nieuws doorgaans boeiender dan nieuws over Nederland.

In de kelder stalde sjeik Faisal zijn parels voor ons uit en vertelde over zijn jachtvriend Saddam Hussein

In slechts 47 van de 180 landen kan gesproken worden van een vrije pers

Er zouden meer Peter R de Vriezen moeten zijn

Schrijven zonder schrijver te zijn

Faalmoed is een ode aan de mens die kwetsbaar en struikelend door het leven durft te gaan

In mijn binnenkort verschijnende debuutroman ben ik Peter Wallmann

De laatste jaren heb ik met stijgend plezier in de wereld van het boek rondgezworven

Nepnieuws is ook fictie

Samen sociaal online

Waarom reageer je zoals je reageert?

Voor Facebook is winst belangrijker dan de gebruikers

Het geloof in technologie betekent het einde van onze vrijheid

Algoritmen beslissen wat we zien, hoe vaak, en steeds meer zelfs wat we denken

Wat gebeurt er als algoritmen ons beter kennen dan wij ons zelf kennen?

De Seven Sisters hebben plaats gemaakt voor de Big Five

Bij een sapkanaal gaat het om sappige online roddels

Kan stilstand ook vooruitgang zijn?

Mediamieke werd in Crooswijk geboren. Als dubbeltje.

Mieke is mijn vrouw

We brachten haar een ode

Mijn broer Jan en ik vormen een mediatweeling

De CITO toets dreef ons uit elkaar

Dat je autist kon zijn was toen nog niet echt bekend

Humor, creativiteit en afkeer van stroperige en bureaucratische omroeppolitiek hebben we met elkaar gemeen

Voorspellingen voor 2022

Iedere journalist krijgt van de NVJ een kruisboog

Als oorlogskind kan ik niet om Oekraïne heen

Ik smeek u: Doe het niet

Mijn bloed blijft kruipen

Nico Haasbroek? Nooit van gehoord.