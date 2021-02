De manier waarop de aanval is geopend op Mark Rutte geeft maar weer eens aan hoe verschrikkelijk hypocriet en opportunistisch de meeste politici zijn. Ik ben echt al mijn hele leven anti-VVD maar heb de afgelopen dagen wel bewondering gekregen voor Rutte die zijn rug recht houdt onder al die laffe aanvallen.

Dat Jesse Klaver een progressief blok tegen Rutte wil vormen, is nog wel logisch. Die moet nog wat natrappen vanwege de mislukte poging om zelf een ministerpost te bemachtigen in de vorige formatie. Dat Ploumen Rutte rechtstreeks aanvalt vind ik al moeilijker te accepteren. Haar partij heeft immers samen met de VVD jarenlang meegedaan aan het vernielen van solidariteit, de afbraak van het sociale zekerheid en het discrimineren van Nederlanders met een moeilijke achternaam, met de toeslagenaffaire als droevig voorbeeld. Gelukkig hoefde Asscher haar woorden “guur en rechts beleid” niet uit te spreken, want was de PvdA daar niet medeverantwoordelijk voor? Over Baudet zullen we het maar niet hebben, toen ik erachter kwam dat Baudet in het Frans ‘ezel’ betekent viel alles op zijn plaats. Sinds duidelijk is dat hij zijn gedroomde premierschap zelf om zeep heeft geholpen klinkt zijn kritiek nog maar als wat onnozel gebalk.

Maar dan de huidige regeringspartijen. Sigrid Kaag doet het heel tactisch. Ze kiest voor een maximale termijn van 8 jaar voor het premierschap en meent dat het niet gezond is om zo lang hetzelfde te doen. Vals hoor. Verder valt ze de huidige corona-aanpak van het kabinet af, waar ze notabene zelf inzit.

Maar dan Wopke Hoekstra. Omhoog gevallen omdat Hugo de Jonge tegen een burnout aanzit en het conservatieve CDA-bestuur een eerlijke politicus als Omtzigt niet aandurft als vlag op hun modderschuit. Ik citeer Wopke uit zijn speech bij het begin van zijn campagne: “De gebroken belofte is de erfenis van tien jaar VVD. De optelsom van een reeks gebroken beloftes. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is.”

Ongelooflijk hypocriet om zoiets uit je mond te krijgen als je zelf net vier jaar minister van Financiën bent geweest in een kabinet dat inderdaad nauwelijks iets ten positieve heeft veranderd aan zaken als klimaat, inkomensverschillen en solidariteit. Deze van Shell afkomstige meester in de rechten zat jarenlang voor adviesbureau McKinsey in de senaat (pardon, voor het CDA). Hoekstra (verloofd, vier kinderen) moet nu zijn gedecimeerde partij redden, die de laatste ‘lichte’ katholieken en protestanten nog een alternatief biedt voor de zwarte kousenpartijen CU en SGP. Daarvoor moet hij een dolk in de rug te steken van de man waar hij vier jaar naast zat en hij doet dat met een kennelijk genoegen. Nog een citaat: “We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen.” Van wie kregen we die boodschap? Van hem toch, met zijn voortrekken van KLM en Booking.com met zijn eigen steunfonds voor grote bedrijven waar hij straks wellicht weer commissaris of directeur van gaat worden, zoals zijn collega Eurlings. Als je hem diep in de ogen kijkt tijdens zijn televisieoptredens zie je gewoon dat hij zijn eigen woorden zelf niet gelooft.

Helaas moet ik weer mijn petje afnemen voor de CU waarvan Segers zich publiekelijk afzet tegen de harde en persoonlijke aanvallen aan het adres van Rutte. Hij stoort zich aan zijn collega’s die nu al druk aan het formeren zijn. Niet dat ik nu VVD of CU ga stemmen. Ik heb ook nog principes en vind niet dat het huidige kabinet ook maar enig besef heeft dat ze buiten de Corona een nog veel grotere crises hebben op te lossen. Met al dit hypocriete geweld blijft er wel heel weinig over te kiezen.

Een minuut voor twaalf: negeer de echte crises niet langer.