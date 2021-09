Het maken van staal is *niet* belangrijk voor Nederland. Gezondheid is belangrijk.

Nu de maatschappelijke druk zó groot werd, is het RIVM eindelijk in actie gekomen met schokkende bevindingen die iedereen al wist; mensen, kinderen worden al jaren ernstig ziek.

De vertegenwoordiger van Tata Steel erkent nu dat ze te laat zijn gestart met filters, te weinig hebben gedaan met de duizenden klachten die ze altijd al kregen. Recent was de reactie van Tata in het FD nog dat ze de speeltuinen in de omgeving toch zo netjes schoonmaakten. Maar hij zegt geen sorry en de vraag hoe ze om gaan met de vele duizenden slachtoffers, wordt niet eens gesteld.

Ook wordt er niet stilgestaan bij de financiële positie van dit bedrijf en het moederbedrijf. Het gaat om een bedrijfsonderdeel dat honderden miljoenen winst per jaar maakt. De Tata Groep met hoofdkantoor in Mumbai, 750.000 medewerkers, maakt meer dan 120 miljard dollar omzet en miljarden winst. De CEO is Natarajan Chandrasekaran. Als Tata dit écht zo belangrijk vindt, waarom komt de CEO zelf geen tekst en uitleg geven?

Wat veelzeggend is, is dat de vertegenwoordiger en zelfs de journalist zomaar aannemen dat deze ziekmakende activiteiten bij sluiting in Nederland over de grens worden gedumpt. Daar zijn toch ook mensen? Kinderen? Dat kan toch niet?! En wat zegt dit dan over de activiteiten van het totale bedrijf búiten Nederland? En ja, hoe wordt er van bedrijven in óns land verwacht dat wíj gaan concurreren met Indiase, Chinees, Amerikaanse bedrijven, als dít kan?

Het is enigszins moedgevend dat onze bewindspersoon in de voorbereiding op het debat over subsidies aan Tata, strikter lijkt dan ooit. Hij heeft het nu naast klimaat ook over gezondheid; het moet schoon en anders is er geen toekomst voor Tata in Nederland. Maar hoe zit het met biodiversiteit, bodem, water en lucht, circulariteit; materiaalgebruik, werkomstandigheden in de keten en belastingafdracht? Nederland heeft nog geen cent winstbelasting ontvangen van het bedrijf bijvoorbeeld.

En als de politiek dit echt zo belangrijk vindt, ga eens serieus in op een scenario waarbij bijvoorbeeld auto, transport, bouw industrie minder staal nodig heeft, omdat er écht gewerkt wordt aan nieuwe economie. En formuleer bindende voorwaarden, ook ten aanzien van winst uitkering, belasting, bonussen, compensatie slachtoffers, schoonmaken omgeving, reductie en preventie.

Tot slot zou dit onderzoek met hoge prioriteit bij Buitenlandse Zaken moeten worden gedeeld met ambtsgenoten over de grens. En zou er vanuit Nederland en de EU contact moeten zijn met de Indiase overheid over de schending van mensenrechten.

Dit rapport gaat niet alleen over Tata. Het zegt alles over de gigantische welzijnscrisis door zware industrie. En het is tijd om dit nu hier, Europees en mondiaal de prioriteit te geven die het verdient.

Misschien kan het Indiase ministerie van handel een IMVO-Convenant starten? En dan óns een keer de les lezen? Over CSR, beschermen van mensenrechten en zo.