Over ongeveer twee maanden zijn de Tweede Kamer verkiezingen en je kunt best stellen dat er, anders dan andere jaren, momenteel zoveel aan de hand is dat deze verkiezingen misschien wel belangrijker zijn dan ooit. Samenleving en economie zijn fundamenteel aan het veranderen, we bevinden ons in een revolutionaire tijd met grote maatschappelijke uitdagingen en verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken.

Als MKB-ondernemer en strijder voor een betere wereld, echtgenoot, vader van vijf kinderen en Nederlander probeer ik met de beste bedoelingen al jaren dit tij te keren. Soms met succes, soms met telleurstelling en vaak met twijfel probeer ik te werken aan oplossingen die vooral te maken hebben met duurzaamheid. Dat voelt vaak erg eenzaam en kwetsbaar, terwijl er veel meer medestrijders op verschillende manieren en ook op heel veel andere issues hetzelfde doen.

Of het nu gaat over de leefbaarheid in grote steden, de bescherming van de rechtsstaat, woningnood, armoede, de politiek in dienst van de bevolking, de uitholling van onze de zorg voor oude en jonge mensen, onze positie in Europa en de rest van de wereld, betrouwbare overheid en immigratie, om er maar een paar te noemen. En aan het lijstje is langer en kent wat mij betreft geen rangorde. Het is allemaal belangrijk.

Als je vervolgens in het licht van de aankomende verkiezingen een politieke keuze moet maken ontdek je al snel dat je moet gaan kiezen uit steeds meer polariserende “politieke pakketjes”. Zo lijken zorg om de natuur en het milieu in dergelijke pakketjes niet samen te kunnen gaan met de zorg om de migratiegolf die wij elke dag groter zien worden. Zo lijkt de duurzame energietransitie niet te verenigen te zijn met meer comfort en een spectaculaire lagere energierekening. Zo lijkt steeds dat wat optimaal is voor de samenleving suboptimaal is voor een sector.

En deze zogenaamde pakketjes zorgen voor ruzie, verwarring zaaien, elkaars plannen afschieten, valse lobbypraktijken en met de wet in de hand vernieuwende initiatieven verbieden. Maar het leidt niet tot oplossingen. Terwijl er steeds meer mensen zijn die weten dat het anders kan en dat ook met succes demonsteren.

Als we die voorbeelden nu eens over het voetlicht krijgen en als de burger daarbij echt centraal staat dan hebben we goed nieuws. Om die reden heb ik besloten om met een team gepassioneerde mensen, met Richard de Mos als aanvoerder, uit verschillende windrichtingen en politieke stromingen met Code Oranje te gaan werken aan de vooruitgang van ons land. Door de problemen uit de samenleving te signaleren en samen de oplossingen te vinden.

Onder het motto: Het doel is de baas, kom ik graag de komende weken met een reeks aan voorbeelden uit ons eigen land hoe we het snel veel beter kunnen krijgen.

Ruud Koornstra

#4 Lijst Code Oranje