Het grootste cadeau dat scholieren mij geven deze tijd is hun eyeopener die zij uit de klas naar huis brengen. Het gaat deze weken natuurlijk over heikele kwesties onder de schoolbankjes vandaan de klas in trekken en dan verder – ermee naar de keukentafel thuis in een gezin met Arnhemse moslims, homo’s, joden en wat niet al aan gewone en bijzonder mensen.

Wist u dat Arnhem de rijkdom van leerlingen en leraren in club InDifferent binnen ‘de poorten’ heeft? Het begon net buiten Arnhem in de gemeente Renkum met de docent tekenen op het Dorenweerdcollege; de school in Doorwerth van Silke en Niek, de twee scholieren die minister Slob onlangs aanschreven over het deurbeleid op scholen tegen homo’s. Daarna hebben vier scholen in Arnhem zich al bij de stichting InDifferent aangesloten. Want het kan wél, heikele kwesties onder de schoolbankjes vandaan de klas in trekken; met als boei de vrijheid van meningsuiting en als doel de normale omgang met klasgenoten. Heerlijk om met scholieren te bakkeleien, je ziet hun hersens kraken. Daar kun je mij midden in de nacht voor wakker maken.

Nodig: schoolleiders die docenten werven met sjoege en zo nodig flink wat ervaringsdeskundigen als gastdocenten. En ouders die thuis inhaken. Dat is de kunst namelijk, van voorlichting in de klas naar thuis het gesprek. En dat is ook het geschenk dat leerlingen mij geven; het mooiste cadeau: ‘Marcouch, mijn vader was zó kwaad, hij gaat nooit meer op u stemmen. Toch spraken wij voor het eerst als gezin aan onze eettafel over homo’s als deel van Gods schepping.’ Nou mensen, die prijs van nooit meer stemmen op mij is hoog, maar dat heb ik hier voor over hoor, voor dit wonder van de eyeopener. Mensen die leren, iets mooiers is er bijna niet. Behalve jonge mensen die leren. Opgroeien in Arnhem nota bene.

Denk hieraan de komende week, een nieuwe coronaweek vol behoedzame afstand. Zet vandaag nog uw computer aan, zoek YouTube, kijk naar de talkshow van InDifferent op YouTube en sluit u aan bij deze scholieren van Arnhem! Ik hoor graag van u wie uw favoriete docent was, wat die u leerde en hoe u daar nu inzit. We mogen dan wel niet te veel naar buiten, nog eventjes zonder bioscoop en theater, maar we kunnen altijd nog denken, vragen stellen en schrijven. Let op elkaar en blijf gezond, in deze tijd van handen wassen en drukte vermijden.