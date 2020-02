Wij, mensen met een arbeidsbeperking moeten van een kwartje leven, terwijl we het dubbele kosten en premier Rutte mag van het dubbele leven terwijl hij het met een kwartje zou kunnen doen. We kunnen ook de rekening door midden scheuren en zeggen, ik betaal maar de helft. Rutte zou snel kopje ondergaan, want voor alle mensen met een arbeidsbeperking de helft van de rekening betalen is echt geen pretje. Hij zal dan voelen hoe wij ons voelen, als hij het zelf van minder geld moet doen.

In december 2019 werd bekend dat premier Rutte tussen 2006 en 2010 ten onrechte een reiskostenvergoeding ontving van 20.000 euro. Wist u dat iemand met een arbeidsbeperking die niet fulltime kan werken daar 20 maanden van moet rondkomen? Een burger die ten onrechte teveel belasting heeft ontvangen, moet deze belasting altijd terugbetalen, en zo werkt het ook bij een bijstandsuitkering.

Mensen met een arbeidsbeperking worden ongelijk behandeld als zij niet fulltime kunnen werken. Zij krijgen een aanvullende bijstandsuitkering tot het sociaal minimum. Dit is € 999,70 netto. Waar moeten zij bijvoorbeeld de boodschappen of de extra medicijnkosten van betalen? Daarnaast moeten we natuurlijk ook nog rekening houden met een sociaal leven en andere kosten die bij een ‘normaal’ leven horen. Wij willen meedoen in de samenleving, net als ieder ander, we hebben misschien zelfs meer kosten dan u omdat we helaas niet het geluk hebben gehad om in een gezond lijf te zitten, te staan of te liggen.

Niet fulltime kunnen werken door een arbeidsbeperking betekent ook dat alles in het leven meer energie kost. Met vrienden wat leuks doen, het huishouden, de boodschappen, alles kost meer energie. Als we parttime werken omdat dat in verhouding evenveel energie kost als fulltime voor iemand zonder beperking, worden we karig beloond. Natuurlijk snappen we dat het allemaal niet op het bordje van de werkgever moet komen, daarom zou de overheid bij moeten springen voor mensen met een arbeidsbeperking en in ieder geval het loon aanvullen tot het wettelijk minimumloon voor fulltime werken.

De bijstandsuitkering betekent nu onder andere dat we geen cent extra mogen hebben, alle extraatjes die we krijgen worden namelijk verrekend met de uitkering. Dat gebeurt bij premier Rutte ook niet, hij zou toch ook heel boos worden als dat bij hem wel zou gebeuren?