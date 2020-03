Zojuist heeft premier Rutte in een toespraak voor radio en TV de ernst van de coronacrisis uitgelegd. Een crisis die ons 17 miljoenen Nederlanders en medelanders hard treft. Enkele minuten na de toespraak klonk er een juichend radiospotje van de Postcodeloterij: doe mee en win een prijs!

Even gecheckt: volgens de website worden 300 miljoen euro’s tussen maart en eind van dit jaar aan prijzen en cadeaus uitgeloot. Dat betreft een individueel geluk. In deze tijd moeten we keuzes maken.

Als lid van deze loterij kies ik ervoor om deze miljoenen te stoppen in een ZZP-fonds. Dat zet zoden aan de dijk. Voor theatermakers die zonder inkomsten komen, voor medewerkers toerisme die geen inkomen hebben en geen buffer kunnen opbouwen.

Een oproep aan de Postcodeloterij om nu werkelijk maatschappelijk relevant te zijn.

Op zo’n loterij zou ik trots zijn.