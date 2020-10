Dertig jaar geleden zaten ze nog in hun garage aan wat software te sleutelen of verdienden hun eerste miljoen met een besturingsprogramma. Nu zijn het witte mannen achter een concentratie van macht die groter is dan die van de USA of China. Ze noemen het Big Tech, de Tech Giants of the Four Horseman. Amazon, Alphabet (Google), Apple en Microsoft. Inmiddels al de Big Five met Facebook erbij. Een macht die niet verkiesbaar is, niet controleerbaar en nauwelijks te temmen door welk democratisch orgaan dan ook. Ze beïnvloeden ons koopgedrag, ze bepalen verkiezingsuitslagen en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de informatie die we tot ons krijgen dus hoe we als massa ergens over denken.

Toch komen er nu barsten in het glazen huis van die kleine groep miljardairs. Deze week verscheen een 449 pagina’s tellend rapport van het Amerikaanse congres, uitkomst van een onderzoek van bijna zestien maanden. Conclusie: Amerika moet zijn anti-trustwetgeving updaten. Een paar dagen ervoor lekte er een rapport uit van de EU met een waslijst aan anti-trustregels die gaan worden opgelegd in de Europese Digital Services Act.

Volgens de Economist zijn er in Amerika ook een aantal staten een rechtszaak begonnen tegen Google wegens het overtreden van de anti-trustwetten. Hoewel het blad concludeert: het zal wel weer tot een schikking leiden, lijken rechters en politici nu toch het grote gevaar de Vijf Ruiters te gaan aanpakken.

De Belgische econoom Geert Noels noemt het ‘gigantisme’. In zijn boek met die titel beschrijft hij wat het effect is van bedrijven die maar blijven groeien door eindeloze reeksen van overnames. Gigantisme leidt tot steeds minder concurrentie, hogere prijzen en winsten maar desondanks lagere lonen. Sociale zekerheid, pensioenen, het klimaat, volgens Noels zijn het zaken die zich ontwikkelen als een Ponzischema. Straks gaan we ten onder omdat de economische groei de kosten van de zekerheden en het klimaatprobleem niet meer kan dragen.

Wat drijft de Bezossen, Gatesen, Cooks, Zuckerbergen en Pages? Als ze vandaag een jacht kopen van 100 meter, een private jet en alle auto’s waar ze als jongetje van droomden plus een nieuw huis van 3000m2 hebben ze volgende week nog steeds evenveel miljarden als vandaag, want zo snel groeit hun kapitaal, zelfs in deze crisis. Is het hen om macht te doen of zitten ze gevangen in het systeem dat ze zelf mede hebben bedacht?

Oplossingen voor de wereldproblemen zitten volgens Noels in decentralisme in plaats van gigantisme. Lokaal produceren, kopen, energie opwekken, werken, spelen, geïnformeerd worden en daar samen over kunnen beslissen. In plaats van ons te laten uitbuiten door een paar miljardairs.

Een minuut voor twaalf: breek met gigantisme.