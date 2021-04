Deze week maakte wethouder Victor Everhardt (D66) van de Gemeente Amsterdam trots bekend te investeren in een nog te bouwen proeffabriek voor kunstkerosine in het havengebied. De productie van deze brandstof kost heel veel elektriciteit, maar het bedrijf weet nog niet waar die vandaan moet komen.

De proeffabriek is vooralsnog een samenwerking tussen energieproducent SkyNRG, KLM, Schiphol en het Amsterdamse havenbedrijf. Desgevraagd meldt de onderneming dat de herkomst van de benodigde energie “een van de puzzelstukjes is die we aan het onderzoeken zijn”. Volgens mij is dat nu al het understatement van het jaar. Het gaat om een onmogelijke opdracht. Daarom deed ik met Schipholwatch onderzoek naar het realiteitsgehalte van zo’n kerosinefabriek.

Onlangs werd door SkyNRG bekendgemaakt dat voor een jaarlijkse productie van 30.000 ton kunstkerosine een elektrisch vermogen nodig is van om en nabij de 150 megawatt. Voor de geplande 50.000 ton in Amsterdam betekent dit omgerekend een vermogen van 250 megawatt. Ter illustratie: de inmiddels gesloten Hemcentrale had een maximaal vermogen van 450 megawatt. Voor de proeffabriek, die volgens planning slechts één procent van de op Schiphol getankte kerosine gaat leveren, is dus meer dan een halve Hemcentrale aan elektrisch vermogen nodig.

Driekwart van de energie weggegooid

Uit de cijfers van SkyNRG kan worden berekend wat het energetisch rendement is bij de productie van kunstkerosine: Er wordt straks 50.000 ton geproduceerd met een energie-inhoud van 43 megajoule per kilogram (cijfer van normale kerosine). In totaal wordt er ieder jaar kerosine gemaakt met een energie-inhoud van 2,155 miljard megajoule. De elektriciteitsproductie van 250 megawatt levert per jaar 7,884 miljard megajoule op. Het (gehoopte) rendement van de fabriek is dan 27 procent. Van alle opgewekte energie wordt bijna driekwart ‘weggegooid’, waarschijnlijk omgezet in laagwaardige warmte met weinig nuttige toepassingen.

Kunstkerosine maken met fossiel gemaakte elektriciteit is natuurlijk belachelijk, dus zullen de samenwerkende partners moeten kiezen voor groene stroom. De goedkoopste oplossing is dan een windmolenpark. Kernenergie en zonnepanelen zijn enorm veel duurder.

Eén windmolen van de nieuwste generatie is ongeveer 250 meter hoog, levert gemiddeld 10 megawatt aan vermogen en kost 3 miljoen euro. Voor de kunstkerosinefabriek zijn dan 25 van die giga-molens noodzakelijk. Geschatte investering: 75 miljoen euro, zonder de kosten van de elektriciteitsinfrastructuur. Dit komt bovenop de kosten van de fabriek zelf. Een andere optie is om de samenleving te laten opdraaien voor die investering en gewoon een leveringscontract voor groene stroom af te spreken met een groot energiebedrijf. Maar willen we dat met zijn allen? Als deze optie wordt gekozen gaat de groene stroom die voor de kunstkerosine nodig is verloren voor de maatschappij. Er kunnen dan geen woningen of fabrieken meer profiteren van het milieuvriendelijke alternatief.

Klein detail: met die productie van deze bedachte kerosinefabriek kun je amper één maal per dag op en neer vliegen naar New York. Vanuit Nederland vertrekken gemiddeld 820 vliegtuigen per dag! Daar wordt dus € 250.000,- belastinggeld van Amsterdammers in gepompt. Dat is echt weggegooid geld. Ze weten niet eens waar de stroom vandaan moet komen.