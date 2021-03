Het geheim van de Stadhouderskamer ligt deels op straat sinds Kasja Ollongren met die print naar haar dienstauto holde. Dat is nu al dagen geleden en we moeten nog steeds gissen naar wat er precies in het document stond. Op de foto’s is het namelijk slechts voor een gedeelte leesbaar. GeenStijl heeft zaterdag een verdienstelijke poging tot transcriptie gedaan – ere wie ere toekomt – maar er zitten nog steeds gaten en onduidelijkheden in de tekst.

Het publiek heeft er recht op dat het hele document zo snel mogelijk wordt gepubliceerd zodat er over de inhoud geen onzekerheid meer bestaat. Halve informatie leidt tot speculaties en zulke speculaties voeden het wantrouwen. Dat is al in de Tweede Wereldoorlog vastgesteld door de Amerikaanse onderzoekers Gordon Alport en Leo Postman. Zij publiceerden daarover hun nog steeds interessante The Psychology of Rumor. Een derde belangrijk onderzoeker uit die tijd was Robert Knapp. Hoofdstelling: als groepen essentiële informatie over een bepaalde kwestie wordt onthouden, dan gaan zij dat gat invullen met wat hen voor de hand liggend lijkt. Daar hoort dan meestal bij dat de hoge omes iets te verbergen hebben en waarom.

Zolang het briefje van Ollongren niet wordt gepubliceerd, zal het een bron blijven van geruchten over wat er werkelijk achter de kabinetsformatie zit. Bovendien roept het vragen op over wat de verkenners nog meer vast hebben laten leggen. De speculaties hierover kunnen geplaatst worden op een glijdende schaal tussen paranoia en plausibel. Het is in het belang van de politieke klasse om nu volledig open kaart te spelen. De boel is toch al ontspoord. Eerlijkheid is de beste damage control.

Niet dat dit gaat gebeuren. De Rutte-doctrine staat immers openheid in de weg. Daarom zullen op het Binnenhof ontluistering en ontmanteling doorgaan terwijl het ongevaccineerde en opgehokte volk met groeiende verbijstering toekijkt. We zijn net torren, die door een sluipwesp zijn verlamd, wachtende tot we langzaam worden leeggezogen.

