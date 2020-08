Ik was op zijn zachtst gezegd verbaasd toen ik vernam naar welke organisaties het geld uit het potje tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gegaan

Dat er bedrijven zijn die misbruik maken van de coronacrisis is natuurlijk bekend. Maar toen ik maandag zag naar welke organisaties het geld uit het potje tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gegaan was ik op zijn zachtst gezegd verbaasd. En voor je verder leest: deze subsidie wordt uit publiek geld betaald.

Om te beginnen nertsenfokker Jos van Deurzen. Met een geschat vermogen van 89 miljoen in 2019 heeft hij nu € 804.927 compensatie gekregen via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dat is dus – nogmaals – publiek geld.

TOMASSEN DUCK-TO B.V., je weet wel, die eendenslachter die de ene na de andere boete krijgt wegens het veroorzaken van ernstig dierenleed. Het mag allemaal niet baten. De structurele mishandeling van eenden gaat door en juist deze malafide eendenslachter krijg maar liefst 799.746 euro.

En het fijne slachthuis waar ze de pilot met de gruwelijke mobiele dodingsunit (MDU) hebben uitgevoerd. De MDU blijkt er uiteindelijk niet te zijn om het welzijn van de niet-transportwaardige dieren te respecteren. De MDU dient ervoor het welzijn van de dieren nog verder aan te tasten en de laatste centen uit het dier geperst kunnen worden. Ze krijgen dankzij het coronavirus € 56.688 compensatie.

Het bedrijf Bert’s Animal Verhuur dat eindelijk is stilgelegd door de rechter. Meer dan 100.000 euro staat er open aan dwangsommen. Maar nu lift hij nog even lekker mee op publiek geld: € 51.852 compensatie.

Vleesgigant TYSON FOODS OOSTERWOLDE B.V. krijgt uit publiek geld € 595.914 compensatie via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Gelukkig lees ik net dat winst van dit noodlijdende bedrijf de verwachtingen overtreft.

En bij het Dolfinarium in Harderwijk kunnen ze ook weer even vooruit: € 534.429 compensatie dankzij de NOW. Publiek geld, ons belastinggeld, gaat naar clubs die liegen, bedriegen en dieren op de meest vreselijke wijze behandelen.

Wanneer komen we hiertegen in opstand?

