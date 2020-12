De kracht van ons Nederlandse omroepbestel is dat het voor iedereen mogelijk is hun blik op de wereld te laten zien en horen. Op sociale media zijn er gescheiden informatiebubbels, maar op de publieke omroep komen ze elkaar tegen. Daar blijven we als samenleving het debat over feiten voeren en geven we ruimte voor verschillende meningen. Een gezamenlijk venster op de wereld houdt de samenleving in al haar diversiteit bij elkaar. Maar willen we ons unieke Nederlandse bestel houden dan moeten we antwoord hebben op de enorme uitdagingen in het huidige medialandschap: de concurrentie van de miljarden-business van voornamelijk Amerikaanse mediagiganten en een grote verschuiving in onze mediaconsumptie. Als de publieke omroep de aandacht en de tijd van de Nederlandse kijker wil houden dan moet ze veel meer middelen en bewegingsruimte hebben om nieuwe concepten te ontwikkelen. Het is nu niet meer zo dat marktpartijen tegen de gesubsidieerde omroepen moeten worden beschermd, maar het is andersom: ons publieke bestel moet worden beschermd tegen de miljardenindustrie van de mediagiganten, die wel snel kunnen inspelen op nieuwe wensen en technologisch mogelijkheden.

Ook al heeft het zeker nadelen, onze rommelige, stroperige en ingewikkelde Nederlandse publieke omroep blijkt een prima model in een tijd waarin feiten worden betwist en steeds meer groepen gehoord en gezien willen worden. We hebben omroepen die iets mogen vinden van de wereld. We hebben een humanistische omroep die een flink deel van haar budget besteedt aan diepgravende documentaires over maatschappelijke problemen, die impact hebben op ons idee van schuld, of ons onderwijsstelsel. We hebben een evangelische omroep die de podcast Seks met Sokken maakt, een grappige titel voor de christelijke boodschap dat seks natuurlijk het fijnst is met liefde en je eigen partner. We krijgen misschien een omroep die van onderop de diversiteit van Nederland laat zien, in plaats van met top down opgelegde quota en bokalen. En we hebben een vrolijk rechtse omroep die elke werkdag opent met een eigen blik op het nieuws. Als je je dan nog ongehoord voelt kan je een eigen omroep oprichten.

De Nederlandse Publieke Omroep is uniek en past heel goed in de 21e eeuw, maar ze is misschien niet opgewassen is tegen de ontwikkelingen in het medialandschap om ons heen. We praten daarom over het versterken van het toekomstperspectief van de publieke omroep. Het wetsvoorstel dat voorligt is beweging, maar geen vooruitgang. Het lijkt op de Moonwalk. Daarom hebben we samen met GroenLinks gevraagd om een onafhankelijk onderzoek dat antwoorden geeft op de vraag hoe een beter en stabieler bekostiging er uit ziet, en hoe de omroep meer flexibiliteit krijgt om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en technologie. Want willen we ons pluriforme bestel behouden, dan moeten we bewegen. Vrij naar Il Gattopardo.