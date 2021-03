De PVV heeft als een van haar partijstandpunten dat mensen met een dubbele nationaliteit het kiesrecht zou moeten worden ontnomen. Dit standpunt staat sinds 2012 steevast in het verkiezingsprogramma van de PVV voor Tweede Kamerverkiezingen. Kennelijk resoneert het goed binnen de achterban, want juist in tijden van verkiezingen benoemt Wilders graag de dubbele nationaliteit voor electoraal gewin. De vrijheid om als kiezer een politieke overtuiging te ondersteunen is een groot goed in onze democratie. Net als de vrijheid om van discriminerende standpunten iets te vinden. Het is bedenkelijk dat het racistische verkiezingsprogramma van de PVV niet tot meer ophef leidt.

Vilein standpunt

Ik ben in Amsterdam geboren en heb een dubbele nationaliteit: de zoon van een Nederlandse moeder en Algerijnse vader. Wanneer u net als ik als Nederlander een dubbele nationaliteit zou hebben dan zou u ten volle ervaren hoezeer dit partijstandpunt steekt: van een partij die momenteel tweede staat in de peilingen voor de Tweede Kamer. Ik heb zelf een keuze in hoeverre ik het toesta mij dit te laten kwetsen. Maar dit gaat over mijn en onze kinderen. Natuurlijk raakt mij dat! Hoeveel generaties geboren en getogen Nederlanders is er voor de PVV nodig om hen als volwaardig aan te zien?

In 2019 strandde een initiatiefwetsvoorstel van Wilders en Bosma tot wijziging van de Grondwet om kiesrecht af te nemen van personen die – naast de Nederlandse nationaliteit – een of meerdere nationaliteiten bezitten. Het zou volgens de PVV bovendien onwenselijk zijn dat deze personen een politiek ambt bekleden. De PVV weet dondersgoed dat dit discriminerende standpunt nooit zal worden omgezet in beleid. Het is ingenomen om een reactie te ontlokken: uit dezelfde gereedschapskist als de “kopvoddentaks” en de “minder Marokkanen” toespraak.

Ongeveer 20 landen staan niet toe afstand te doen van de nationaliteit van dat land en kinderen nemen deze dubbele nationaliteit van de ouder(s) automatisch over bij geboorte. Er zijn op dit moment 1,3 miljoen Nederlanders die een dubbele nationaliteit hebben die daar geen afstand van kunnen doen, mochten zij dit al willen. Zij doen net als u en ik hun best om er ook maar het beste van te maken, doen volop mee in alle sectoren en branches en verdienen het niet om te worden weggezet als tweederangsburgers.

Een wolf in schaapskleren

In een onlangs in Het Parool ingezonden opinie werd de vraag gesteld of een xenofobe partij als de PVV wel uitgenodigd zou moeten worden voor een verkiezingsdebat van RTL. In dezelfde periode trok de onderwijsvakbond AOb een uitnodiging in aan Harm Beertema, PVV-onderwijswoordvoerder, voor een verkiezingsdebat over onderwijs. Hij reageerde ontstemt: “De bond van inclusie en gelijkheid. De bond voor iedereen, behalve voor PVV-ers”. De ironie kan hem niet zijn ontgaan.

De PVV stelt dat een dubbele nationaliteit belangenverstrengeling en dubbele loyaliteit met zich mee kan brengen. Kan Wilders uitleggen waarom mijn kinderen minder Nederlander zouden zijn dan de klasgenoten en vrienden waar zij mee opgroeien?

Onderwijscollega’s wijzen mij er wel eens op dat Harm Beertema namens de PVV soms verstandige dingen zegt over onderwijs. Zelf zie ik vooral een wolf in schaapskleren. Natuurlijk zijn volksvertegenwoordigers het niet altijd eens met het volledige verkiezingsprogramma van hun partij en schikken zij zich op punten naar de discipline van het gezamenlijk uitdragen van een partijprogramma. Dit discriminerende standpunt van de PVV is er echter al zo lang dat het wel degelijk veel over de identiteit van huidige leden en sympathisanten.

Wanneer ik een willekeurig persoon zomaar pootje zou haken en later op de dag een goede mop tap ben ik in eerste plaats een laaghartige klootzak en pas daarna een handige grappenmaker. Met een programma dat burgers buitensluit een stoel aan de formatietafel verwachten is slecht toneel. Het is maar waar je voor kiest.