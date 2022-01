Record: één investeerder bezit 10% van de wereldeconomie

Leg tegen deze achtergrond nog maar eens uit aan "wappies" of "mensen die op een sociale achterstand staan", dat het onzin is dat er een mondiale elite is die samenzweert om hun controle op ons te vergroten

Een ongekende mijlpaal. Een bedrag dat equivalent is aan ruim 10% van het bruto mondiaal product, wordt beheerd door slechts één investeerder. Blackrock heeft zojuist de mijlpaal van $ 10.000 miljard belegd vermogen bereikt. En dit wordt maar liefst voor 2/3 via algoritmes beheerd. Kun je het geloven? Eén bedrijf, één computersysteem? Onder leiding van een CEO: miljardair Larry Fink.

Dit is een ongekende stijging van de toch al grote financiële machtsconcentratie wereldwijd. Tienduizenden bedrijven, tientallen miljoenen banen, lokale belangen, grond, infrastructuur, gemeenschappen; ze worden via aandelen beheerd door maar één bedrijf. Én via algoritmes. Met maar één CEO, die vanwege het Anglo-Amerikaanse bestuursmodel ook nog eens veel invloed heeft op de koers van de investeringsmaatschappij.

Het is geen toeval dat deze concentratie navenant is aan de gestegen vermogensongelijkheid gedurende dezelfde corona ‘crisis’. De Franse econoom Piketty liet ons recent zien dat inmiddels slechts 1% van de wereldbevolking tussen de 25% en 45% van het financiële vermogen bezit; variërend van respectievelijk Europa tot het Midden-Oosten. Maar 2.750 miljardairs bezitten 3,5% van de rijkdom. Dat is veel meer dan wat de helft van de wereld bezit, of 3,5 miljard mensen: 2%. Zij zijn structureel arm.

En het is een logische uitkomst van coronabeleid van de centrale banken, waaronder de Nederlandse en Europese, dat voornamlijk gericht is op de bescherming en groei van het financieel kapitaal van vermogenden of aandeelhouders.

Leg tegen deze achtergrond nog maar eens uit aan “wappies” of “mensen die op een sociale achterstand staan”, dat het onzin is dat er een mondiale elite is die samenzweert om hun controle op ons te vergroten. Echt geen alternatieve feiten of nepnieuws zijn meer sinister dan deze werkelijkheid.

De noodzaak voor een economie die leidt tot brede welvaart is nooit groter geweest dan nu. Waarin er een balans is tussen de menselijk, sociale en natuurlijke waarden, voor iedereen. Tegelijkertijd lijkt dit verder weg dan ooit.