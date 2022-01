Regering geeft niet thuis bij uitbraak vogelgriep

Medisch experts raadden het kabinet in juli via een rapport aan om de kippenstapel drastisch te verkleinen.

Op twee bedrijven in Bentelo worden 189.000 kippen afgemaakt in verband met een vogelgriepuitbraak. Dit komt bij de kwart miljoen pluimveedieren die deze herfst en winter al zijn afgemaakt in Nederland. Het gaat om de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen kampen ook met een uitbraak. Het vorige griepseizoen zijn er maar liefst 20 miljoen dieren ‘geruimd’. Wat gaat de vogeltelling nu opleveren?

Nederland heeft de grootste dichtheid van pluimvee van Europa. Elk jaar worden hier volgens CBS-cijfers meer dan 600 miljoen kippen verwerkt tot vlees, ofwel geslacht. Je leest het goed: zeshonderdmiljoen. Het CBS noemt de diertjes in de Excel-bestanden overigens ‘vleeskuikens’. Dit is met name voor export; vleugels en pootjes voor Kentucky Fried Chicken, filet voor McNuggets.

De ruimingen zijn verschrikkelijk voor de dieren. Ze worden massaal vergast met CO2. En het is dramatisch voor de ondernemers en medewerkers natuurlijk.

De uitbraak is ook een risico voor onze gezondheid. Medisch experts raadden het kabinet in juli via een rapport aan om de kippenstapel drastisch te verkleinen. Onder meer vanwege het risico dat de dierlijke virussen op mensen overslaan. Dit is een van de vele rapporten die concluderen dat de vleesindustrie zoönoses, zoals de coronavirussen, in de hand werkt.

De Nederlandse instantie die ons zou moeten beschermen tegen de gezondheidsdreiging van bedrijven, de Voedsel en Warenautoriteit, stelt ondertussen een strikte ophokplicht in. En de sector zelf wil bij monde van LTO vooral inzetten op vaccinatie. Een coronapaspoort voor vleeskuikens.

Typisch dit. Virologen en medici regeren inmiddels het land, nadat een zoönose alles heeft platgelegd. Maar als diezelfde groep experts aanbevelen om de vleesindustrie kleiner te maken vanwege het permanente, bewuste risico op zoönoses, dan geeft de regering niet thuis.

Het is duidelijk hoe goed de lobbyisten van de oude industrie nog vertegenwoordigd worden in Den Haag. Zelfs als er geen beter moment is om vol in te zetten op de plantaardige-eiwittransitie, blijft echte verandering uit. In het regeerakkoord staat hier weinig over in. Terwijl dit naast een gezondheidspunt ook gewoon een miljardenmarkt is waarin Nederland voorop kan lopen.

Ik ben benieuwd of de nieuwe minister van Landbouw Staghouwer wel durft te kiezen voor nieuwe economie.