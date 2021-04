Vaccineren is ook handel. Dat las ik vandaag op webpagina van Tagesschau. Voor 1.999 euro naar een vaccinatie in Moskou. Zo luidt de titel van de bijdrage over de heer Pinkernell. Hij is een advocaat uit Hamburg, vijftig jaar oud en dus nog niet aan de beurt voor een vaccinatie in Duitsland. Hij wil zich samen met zijn vrouw tegen corona beschermen. Ze kijken ernaar uit hun oude vrijheden weer terug te krijgen. “Zowel mijn vrouw als ik hebben zeer lange werkdagen en relatief veeleisend werk. Daarbij was vakantie en uit eten gaan altijd de compensatie. Dat valt momenteel compleet weg”, zegt hij in de reportage van Tagesthemen.

Ze hebben op internet een all-inclusive aanbieding van een Noors reisbureau gevonden. Voor bijna 2.000 euro heb je twee heen- en terugvluchten in een afstand van drie weken voor beide vaccinaties en hotelovernachtingen met ontbijt. In het begin was Pinkernell sceptisch. “Eerlijk gezegd had ik er niet op gerekend dat er een reactie komt.”

Maar uiteindelijk kunnen zijn uit Rusland stammende vrouw en hij van Frankfurt naar Moskou vliegen. In de Russische hoofdstad wachten al enkele Russische en Duitse camerateams op de eerste vaccinatie-reizigers uit Duitsland. De Russische zender NTV zendt ’s avonds nog de aankomst van het echtpaar Pinkernell uit. Hierbij wordt het vaccin Sputnik V bij de eigen bevolking geprezen. “We roepen alle toeschouwers van NTV op om zich te laten vaccineren, om zich tegen het coronavirus te beschermen”, zegt de presentatrice tegen de sceptische bevolking.





Hotel

De vaccinatie vindt plaats in een hotel waar een privékliniek uit Moskou een mobiel vaccinatiecentrum heeft opgebouwd. Pinkernell zegt dat hij pas een dag eerder had ervaren dat alles in een hotel plaatsvindt en niet in een polikliniek of ziekenhuis. Maar hij is dan toch tevreden. “De prik ging zeer, zeer snel en er was een aangename atmosfeer.” Na de vaccinatie bezichtigt het paar een park bij het Kremlin. Ze gaan shoppen en uit eten – een voorproefje van de langverwachte vrijheden, aldus de bijdrage van Tagesthemen.

Sputnik V

De voorzitter van de STIKEO (Duitse vaste vaccinatiecommissie) Thomas Mertens zegt: “We hebben tot nu toe nog geen originele gegevens van de fabrikant van Sputnik V gezien. Die informatie ligt bij de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) en wordt daar momenteel geanalyseerd en beoordeeld.” Het gerenommeerde medische tijdschrift Lancet heeft echter over Sputnik V geschreven. “In die publicatie ziet de informatie er goed, zelfs zeer goed uit”, aldus Mertens.

Het beschermingsniveau van het vaccin lag bij 91,6 procent. Dat is te vergelijken met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Echter, de werkzaamheid van Sputnik V zou variëren. Een Slowaakse medicijnautoriteit stelde onlangs vast dat de Sputnik V vaccins die zij hebben gekregen niet dezelfde werkzaamheid zouden hebben als door The Lancet bevestigd.

Onethisch

De Duitse SPD-gezondheidswoordvoerder Karl Lauterbach bestempelt de reizen naar Moskou als onethisch, omdat de mensen al tijdens de reis ernaar toe andere mensen in gevaar brengen. Hij heeft nog meer kritiek: “Het kan niet zo zijn dat je het vaccin koopt, hoewel je het nog niet nodig hebt en bij het vaccineren in Duitsland nog niet aan de beurt bent.” Wereldwijd zullen aan het einde van het jaar circa vijf miljard mensen nog geen vaccin hebben gekregen, schrijft Tagesthemen.

Het reisbureau ziet alle mensen die tot het einde van het jaar nog niet zijn gevaccineerd als potentiële klanten. “Dan is onze handelspraktijk toch nog langer dan zes maanden uitvoerbaar. Maar iedereen kan toch blij zijn dat wij Duitsland helpen, dat er meer mensen gevaccineerd zijn”, zegt de marketingdirecteur Albert Sigl van World Visitor AS. Momenteel heeft hij 600 vaste reserveringen en hij is van plan zijn aanbod uit te breiden.

Onzekerheid

Ook Pinkernell accepteert niet dat de vaccinatiereis onethisch zou zijn: “Hoe kan het nou onethisch zijn dat iemand die de mogelijkheid heeft zelf initiatief neemt?” Hij pakt bij niemand in Duitsland het vaccin af. Eén ding baart hem wel een beetje zorgen: kan de reis voor de tweede vaccinatie werkelijk plaatsvinden of komen er nieuwe lockdown-maatregelen? “Wat verandert er waar? Mag ik reizen, mag ik niet reizen? Dat is alles momenteel een beetje onberekenbaar”, zegt hij.

Bron: Für 1999 Euro zum Impfen nach Moskau