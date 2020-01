Arnold Karskens wordt dezer dagen bespot omdat hij naar eigen zeggen niet alleen Jezus heeft gezien maar ook de Heilige Geest. Dat overkwam hem respectievelijk in Palestina en in voormalig Joegoslavië. De controversiële oorlogsverslaggever verkondigde dit in een groot interview met dagblad Trouw.

Links en rechts zijn het er hartstochtelijk over eens: Karskens is nu echt koekwaus geworden.

De psyche speelt vreemde spelletjes met de mens, vooral als hij zich in bijzondere omstandigheden bevindt. Het onderscheid tussen schijn en werkelijkheid vervaagt. Ook gaan waarneming en zinsbegoocheling in elkaar over. Achteraf is het niet relevant meer om exact op Westers rationele wijze de feiten vast te stellen. Voor zover dat nog lukt. Het is de ervaring die telt.

Ik schrik als ik me bedenk, dat wat nu volgt al bijna veertig jaar geleden gebeurde. Ik was een paar dagen te gast in het dorp Jeneponto, een paar uur rijden ten zuiden van Makassar, de hoofdstad van Sulawesi. Het spookte in het huis waar ik zou overnachten, dat was de algemene opvatting. Toen ik ‘s avonds naar bed wilde gaan en bezig was met het schikken van het muskietennet zag ik dat een witte gestalte had plaats genomen op de stoel waarover ook mijn lange broek hing. Er ging een grote vrede van hem uit. Hij zei jangan berbelanja di pantai di malam. Daarna viel ik vanwege de alles overheersende sfeer van rust en veiligheid in slaap.

De volgende ochtend vertelde ik de oude heren op de stoep wat ik gedroomd had. “Dat was geen droom”, onderwezen zij, “Dat was een witte haji. Hij heeft je gewaarschuwd. Je moet ook niet na donker op het strand gaan wandelen. Dat is gevaarlijk. Er waren dan boze geesten rond.” Mijn gastheer, een Nederlandse arts, ging na het werk vaak een beetje joggen op het strand maar hij was altijd voor zonsondergang terug.

Ik ben dit nooit vergeten. En wat hier telt is de ervaring, die net zo reëel was als ik hem opschrijf.

Gegarandeerd dat Arnold Karskens op deze manier eerst Jezus ontmoet heeft en daarna de Heilige Geest. Hij heeft via Trouw een betekenisvol verhaal met ons gedeeld. Op dit punt mogen wij hem op zijn woord geloven.

Er is meer tussen hemel en aarde, zogenaamde zelfstandige denker, than are dreamt of in your philosophy. Reken maar dat Karskens Jezus heeft gezien. Wie dat niet gelooft, moet maar eens naar landen gaan waar de nieuwe maan als een boot langs de hemel vaart.