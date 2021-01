Je zou door de vele -terecht- veroordelende berichtgeving rondom de relschoppers haast vergeten dat er deze week een belangrijke internationale klimaattop plaatsvindt in ons eigen Den Haag. Waar een top zoals deze, met sprekers van president Modi tot Bill Gates, EU-boegbeeld Frans Timmermans en zelfs de paus, in normale tijden ongetwijfeld de nodige media- en online aandacht had gekregen, blijft het nu angstvallig stil.

De webpagina’s van het Parool, Volkskrant en Joop kenmerken zich de afgelopen dagen door de afwezigheid van berichtgeving over de top. Ook onder mijn milieubewuste #woke millennial-volgers blijft het online stil. Dat een klimaattop wellicht minder instagrammable is dan je uitspreken tegen rechts-extremistisch geweld kan ik begrijpen. Een tweet over dat laatste levert je vast meer likes, retweets en online faam op.

In die zin is de timing van deze top net onhandig. Toch kenmerkt juist dat de noodzaak om wel aandacht te blijven besteden aan de klimaatproblematiek. De desastreuze gevolgen van klimaatverandering houden namelijk geen rekening met onze menselijke planning. Tijdens deze Climate Adaptation Summit staan dan ook de noodzakelijke adaptatiemaatregelen centraal.

Waar klimaatverandering vaak wordt afgeschreven als ver-van-je-bed-show en daarom moeilijk als populaire headline om te toveren, gaat dat argument nu niet op. Adaptatiemaatregelen en initiatieven betreffen vaak lokale besluiten die nú door gemeenten en landen genomen worden. Toekomstige wetgeving is relevant voor lokale ondernemers en creëert mogelijkheden voor nieuwe ondernemingen en projecten. De gemeente Amsterdam alleen al barst van interessante adaptatie-initiatieven.

Waarom er dan juist nu voorbij wordt gegaan aan de inhoudelijke bespreking hiervan op zowel traditionele en sociale media, is voor mij niet goed te praten. Dat er voldoende te leren is over klimaatadaptatie bewees Mark Rutte toen hij tijdens de openingsspeech van Frans Timmermans letterlijk in de pen klom en druk bleef meeschrijven. Bij deze een oproep aan de media, millenials en iedereen ertussenin: neem een voorbeeld aan Mark en pak dat pennetje erbij.

