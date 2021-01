Nederland is echt een heel wonderlijk land als het gaat om burgerlijke ongehoorzaamheid. Kranten en tv proberen vandaag te duiden wat er gaande is met de verzameling van gele hesjes, libertariërs, virusontkenners, rechtse extremisten, drillrappers, voetbalhooligans en verveelde jongeren die de afgelopen dagen de straat opgingen. Termen als ‘crimineel’ en ‘burgeroorlog’ halen de voorpagina’s, opgetekend uit de monden van overspannen burgemeesters.

Volgens mij is er niet meer aan de hand is dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Waar mensen die menen echt een onderwerp te hebben om te demonstreren (over vrijheden die in het geding zijn) in de weg worden gezeten door een klein clubje relschoppers. Want die hebben ook hun behoeften! Geen voetbalwedstrijden meer waar ze kunnen ‘knallen’. Oudjaar waar ze braaf met kerststerretjes halleluja moesten zingen. Hun favoriete winkels dicht (Jumbo?) en nu zijn ook nog hun nachtelijke huisfeestjes afgepakt. Na een hele lange tijd is er eindelijk weer een demonstratie waar ze in de flanken van de massa wat ME kunnen uitlokken.

En niemand heeft medelijden met hen. Sterker nog: ze zijn een bedreiging voor de democratie, de gezondheid, de orde en moeten hard aangepakt worden voordat ons land over de rand de afgrond in dendert.

Nou ik heb in ieder geval medelijden met het gros van de jongeren. Reken maar uit: als je twintig bent en de coronacrisis duurt nog tot volgend jaar maart, dan is je leven toch al voor 10% verkloot (dat van mijn nog geen 1 procent). En dan gaat het ook nog eens over dat (jonge) gedeelte van hun leven dat het leukste had moeten zijn.\

Ik luister mee met mijn kleinzoon die thuisonderwijs voor het VMBO krijgt en die ik af en toe wakker moet maken. Dat hele zoomonderwijs is natuurlijk een ramp. Leraren proberen er maar het beste van te maken maar kunnen niet anders doen dan wat ze altijd hebben gedaan. En sommigen brouwen er niets van. Laat ze verdorie een berg creatievelingen met een horde computerprogrammeurs aan het werk zetten om het afstandsonderwijs uit het ‘Slob’ te trekken. Ze hadden het snel moeten vernieuwen met leuke leerzame, filmpjes, quizzen en games.

En dan realiseren de kids zich ook nog eens dat ze helemaal achteraankomen met het prikken. Ze zien aankomen dat door de schandalige praktijken van de farmaceutische industrie hun vaccin als jongere pas ergens zomer 2022 beschikbaar is. Omdat onze zuinige Rutte en de EU hebben gegokt op het AstraZenica-vaccin, dat plotseling niet meer in grote hoeveelheden geleverd kan worden. Bestelden ze het bij die farmaceut omdat het zo goedkoop was (maar 4 euro per prik) in tegenstelling tot die andere zakkenvullers (Pfizer 40 euro)? En dan horen ze nu dat de farmaceutische industrie hun shit elders aan het verkopen is, waar ze er meer voor krijgen (Verenigd Koninkrijk, Israël). ze zien ook nog eens dat er in Amsterdam vergaderd wordt over de wereld die ten ondergaat aan de klimaatverandering, terwijl juist de jongeren daar niet echt verantwoordelijk voor zijn omdat ze sowieso alleen gebruik maken van een fiets of een elektrische scooter.

Pleit ik voor nog meer plunderen en omgekieperde auto’s? Natuurlijk niet. Want helaas zijn het niet de jongeren waarover ik hierboven schrijf die de vernielingen aanrichten. Dat zijn de ‘usual suspects’ die uit hun hok zijn gekomen en het algemene ongenoegen aangrijpen om even rotzooi te trappen. Die met lullig kleine groepjes (50 tot 100 man in Rotterdam) heel veel aandacht krijgen en met de ene na de andere ingelaste journaaluitzending het idee kunnen opwekken dat er een burgeroorlog aan de gang is.

Hup, het waterkanon er overheen (wel beter gericht zodat er niemand zwaargewond raakt) en hopen dat het daarbij nog een beetje gaat vriezen. Als we dat kleine clubje oppakken en flink beboeten kunnen mensen die er echt behoefte aan hebben overdag vreedzaam demonstreren, want dat was toch echt de meerderheid van de mensen die we aanvankelijk op straat zagen. Niet de echte meerderheid van het Nederlandse volk, die 75 procent is ervan overtuigd dat de avondklok ons een stukje dichter bij een coronavrije samenleving brengt.

