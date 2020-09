Misschien trapt het onderzoek van Oxfam Novib wel een open deur in maar de simpele feiten komen toch hard aan. Er zijn nog eens 500 miljoen mensen in armoede geraakt door de huidige crisis. 400 miljoen mensen verloren hun baan. 430 miljoen MKB-bedrijven dreigen failliet te gaan. Maar de 32 meest winstgevende multinationals sluiten dit jaar af met 109 miljard dollar winst.

Een “detail” uit het rapport wat mij trof was het enorme dividend dat kledingmerken in 2019 uitkeerden: 21 miljard dollar. Terwijl er nu in Bangladesh meer dan 2 miljoen werknemers hun baan kwijt zijn.

Ik ken het klappen van de zweep een beetje in die industrie. En u waarschijnlijk ook. Als u een T-shirt koopt voor 9,99 weet u heus wel dat na aftrek van wat de winkel, het merk, de importeurs en exporteurs daar aan verdienen en de invoer en uitvoerbelastingen, er voor de grondstof en de mensen die het in elkaar zetten niet meer dan misschien een dubbeltje overblijft. De textielarbeiders, die zes dagen per week, 12 uur per dag zaten te zweten, staan nu zonder uitkering op straat.

Ik ben zelf (onbezoldigd) bestuurder van een coöperatie die kasjmier kleding produceert in Nepal. We hebben onze eigen geitenfarm en spinnerij. Omdat het allemaal fair trade en 100% cashmere is, zijn de prijzen –zacht gezegd- nogal pittig. Maar het is daardoor wel mogelijk om de mensen tijdens de lockdown gewoon hun faire lonen door te betalen.

Onze coöperatie heeft geen aandeelhouders of leden die we winst hoeven uit te keren. We houden dan wel geen miljarden over maar het is wel de oplossing voor de toekomst. Een bedrijf dat eigendom is van iedereen is die ervoor werkt.

Het Oxfam/Novib rapport noemt meer dan 100 gevallen waar bedrijven dividend blijven uitkeren terwijl ze een asociaal arbeidsbeleid voeren, mensen ontslaan en profiteren van overheidsmaatregelen.

Een minuut voor twaalf: herstructureer de financiële markt