Mag je rijk zijn en op deze plaats of in een ander medium opkomen voor minderbedeelden? Het leidt in ieder geval tot veel ergernis in de reacties op mijn dagelijkse shortcolumn. Een tweede huis in Spanje, een gesubsidieerde Tesla, succesvol ondernemer en dan een grote mond hebben over slecht geventileerde huizen met slechte isolatie en gebrekkige airco?

Mag je wereldverbeteraar zijn, als je tot de 1% behoort die meer dan de helft van het vermogen in de wereld bezit? Nou behoor je in Nederland al snel tot die groep. Het modale inkomen bij ons is 24 keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook hier op de rand van de armoedegrens leven.

Meer gelijkheid in rijkdom wordt niet bereikt doordat rijken hun geld weggeven aan de minderbedeelden. Natuurlijk helpt het dat Bill Gates miljarden in ‘do good’ investeert via de Bill and Melinda Gates Foundation. Er zijn daar meer voorbeelden van. Maar hoe goed het ook is ook bedoeld, het helpt niet wezenlijk tegen ongelijkheid.

Recent schreef een aantal verantwoordelijke rijken een brief waarin ze de overheid vroegen om meer belasting te mogen betalen om de coronacrisis te bestrijden. Als het oprecht is, dan is het een stap in de goede richting, maar er moet juist iets structureel veranderen.

Wie niet steelt of erft werkt tot ie sterft, las ik eens op een WC-muur. En daar zit ook het probleem. Voorstanders van het basisloon vinden dat de erfbelasting omhoog moet naar 100%, goede zaak als je dat waterdicht kan krijgen.

De Franse econoom Piketty is voorstander van een progressieve vermogensbelasting. Met name om de vermogens met een financieel kadaster in kaart te brengen, omdat je alleen zo korte metten kan maken met de ongelijkheid. Hij pleitte onlangs in de Tweede Kamer voor een vermogensbelasting van 2% en een progressieve inkomstenbelasting met een toptarief van 80%. Piketty stelt terecht dat het goed is om arbeid minder te belasten en vermogen juist meer.

Dat zijn voorstellen waar je iets mee opschiet.

Okay, ik ben dan wel rijk maar ik laat me de mond niet snoeren. Niet als mens, niet als journalist en niet als vader van een nageslacht dat ik over honderd jaar ook nog een fatsoenlijk leven gun met frisse lucht, gelijke welvaart en een herstelde aarde.

Een minuut voor twaalf: laten we ongelijkheid verstandig aanpakken.