Het is mooi dat het RIVM als nieuwe zedenmeester nu zorgt voor monogamie, dat wat kerk en huwelijk nooit voor elkaar hebben gekregen. Maar nu hebben wij single moms daar wel wat vragen over.

Eindelijk erkenning! Maanden bestookten wij single moms het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met verontrustende berichten over alleenstaande moeders die de toegang geweigerd worden van supermarkten wanneer ze hun kinderen meenemen. Nog steeds kregen we geen antwoord hoe moeders van wie de kinderen te klein zijn om alleen thuis te laten dan hun boodschappen moeten doen. Maar wel ontvangen we nu de nieuwe richtlijnen voor ons seksleven.

Daar hadden we niet om gevraagd, dus is het extra aardig van het RIVM dat ze zich zorgen maken of we wel genoeg seks krijgen, en of we wel voldoende geknuffeld worden. Vooral omdat dat zonder corona natuurlijk ook al de vraag was. Dit staat er in de nieuwe richtlijnen op de website*:

“Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet. Spreek bijvoorbeeld met eenzelfde persoon af om lichamelijk of seksueel contact te hebben (bijvoorbeeld een knuffelmaatje of ‘seksbuddy’), mits u klachtenvrij bent.”

Het is fijn dat het RIVM beseft dat huidhonger en kutsneu kunnen leiden tot eenzaamheid, stress en depressies. En het is ook mooi dat het RIVM als nieuwe zedenmeester nu zorgt voor monogamie, dat wat kerk en huwelijk nooit voor elkaar hebben gekregen.

Maar nu hebben wij single moms daar nog wel wat vragen over.

Als eerste: waar kunnen we zo’n seksbuddy bestellen, nu we opgehokt zitten en zelfs in de supermarkt niet meer iemand tegen kunnen komen? Kunnen er lokale vrijwilligersorganisaties van de grond komen? En kan het onbetaald, aangezien we geen budget hebben voor knuffels behalve voor die van onze kinderen? We begrijpen verder, dat we behalve bij de seks zelf, en de knuffels, ook bij het ontbijt weer anderhalve meter afstand nemen, en niet zoenen bij het afscheid.

En ten tweede: maar één seksbuddy per persoon is wel een beetje Hollands krenterig, vindt u ook niet? Nou begrijpen we wel dat het een besmettelijke beestenbende zou worden als we elke dag een nieuwe bestellen, maar echt, maar eentje? Wat als de eerste niet bevalt? Mogen we die dan wel nog ruilen tegen een betere?

En als laatste vraag, mogen we van een seksbuddy ook verwachten dat die even boodschappen doet, na de daad? Dan zijn we van dat probleem ook af.

We verwachten overigens dat ook Mark bij draagt aan het oplossen van dit probleem en zich als single beschikbaar stelt voor de behoeftige sekshongerigen. Je moet toch wat over hebben voor je volk.

*Update: dit citaat, met de ‘seksbuddies’ is al van de website van het RIVM afgehaald, nadat er veel ophef over ontstond. Het zijn nu brave adviezen hoe mensen die al een relatie hebben veiliger met seks om kunnen gaan.

Team Single SuperMom