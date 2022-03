Roep de onterechte russofobie een halt toe

Het is nu bijna twee weken geleden sinds Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen. Poetin zou graag zien dat alle Russen sterk en eensgezind achter hun leider staan. De sterke leider Poetin lost het (door hemzelf gecreëerde) Russisch-Oekraïens conflict wel op. Echter hebben veel Russen een afkeer van de acties van Poetin en daarnaast hebben zij nul invloed op diezelfde acties. Toch lijkt er in de Nederlandse samenleving snel een sfeer te ontstaan van russofobie. Alles wat een Russische achtergrond heeft is fout! Russen in Nederland worden zomaar bedreigd of uitgescholden en in veel NAVO-landen heerst eenzelfde sfeer van russofobie. Het is achterhaald en fout. De Russische mensen hebben niets te maken met Poetin zijn acties!

Het verschil tussen Poetins acties en onschuldige Russische mensen blijkt jammer genoeg niet aanwezig in de hoofden van sommige mensen. Het is logisch dat Rusland gesanctioneerd wordt om Poetin te schaden. Daarnaast is het ook goed de ‘inner circle’ van Poetin keihard aan te pakken. Het is niet juist om contracten met Russische expats op te zeggen vanwege het feit dat zij de Russische nationaliteit hebben. Het uitsluiten van Russische en Belarussische mensen, ook vanwege hun nationaliteit, bij de Nijmeegse Vierdaagse is net zo slecht. Het feit dat het Philharmonie Haarlem het minifestival Tsjaikovski en Stravinsky schrapt omwille van de Russische inval in Oekraïne, terwijl deze historische figuren niks te maken hebben met Poetin zijn acties, is ook uitermate teleurstellend.

De symboolpolitiek die gevoerd wordt tegen de onschuldige Rus is nutteloos en schaadt enkel alle betrokkenen. Hierdoor kunnen Russen niet normaal leven en bovendien wordt hun cultuur en historie onterecht aangevallen. Daarnaast toont de Nederlandse samenleving aan discriminatoir op te treden tegen Russen en verliest hiermee geloofwaardigheid echt tegen discriminatie te zijn. Discriminatie zou allang een artefact uit een ver verleden moeten zijn. De realiteit is dat discriminatie nog altijd voorkomt. Toen de coronacrisis net was begonnen, borrelde de haat tegen onschuldige Chinezen op en nu is diezelfde haat terug in de vorm van russofobie. De afkeer tegen de Russische inval in Oekraïne zou gericht moeten zijn naar Poetin en zijn gevolg. Niet naar onschuldige Russische burgers.

De oorlog die in Oekraïne wordt gevoerd is verschrikkelijk en we moeten solidair zijn met de Oekraïense bevolking. Vluchtelingen worden gelukkig goed opgevangen binnen de EU en er heerst een goed sentiment rondom deze vluchtelingen. Echter is de Russische bevolking ook de dupe van het regime van Poetin. De Russische roebel verkeert in een economisch isolement, terwijl het voor veel Russen van levensbelang is dat hun geld niet waardeloos wordt. Veel Russen hebben namelijk een gezin om te voeden en zij hebben totaal geen behoefte aan een oorlog met Oekraïne.

Daarnaast zijn Russen die buiten Rusland leven ook de dupe van Poetin zijn acties door de gekke symboolpolitiek die tegen Russen gevoerd wordt. Het is belangrijk dat er geen russofobie maar Poetinfobie ontstaat. De acties van Poetin zijn, net zoals die van vele dictators uit de geschiedenis, verschrikkelijk en hij is hoofdverantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. De haat tegen onschuldige Russen moet dus nu stoppen. Pak Poetin en zijn gevolg aan, maar niet de onschuldige Rus.