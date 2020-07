Vandaag publiceerde de voortreffelijke journalistieke onderzoekssite Follow The Money, een essay van Wanda de Kanter over de tabakslobby. Haar website Tabaknee strijdt al jaren tegen met name het onderhuidse netwerk van rook-lobbyisten (tot in de top 200 van machtigste mensen toe) dat voorkomt dat het rookgedrag meer aan banden wordt gelegd. Ze noemt bijvoorbeeld een voormalige minister van Volksgezondheid die commissaris is geworden bij een tabaksproducent. Nu er niet meer geadverteerd mag worden stopt de tabaksindustrie haar honderden miljoenen marketingbudget in het lobbyen.

Kanter verhaalt over rechtsgangen van haar stichting en de onmogelijkheid van de rechterlijke macht om iets te doen tegen dit legale genotsmiddel. Budget heeft ze niet om iets tegen het geweld van fake rapporten, uitgebracht in 80 landen, in te brengen.

Natuurlijk moet iedere volwassene zelf weten wat en hoeveel hij rookt. Maar als nu vaststaat dat tabak verantwoordelijk is voor 20.000 doden per jaar en honderdduizenden patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en overgewicht moet je toch iets doen als overheid. Foto’s van zwarte longen, waarschuwingen over impotentie, miskramen en andere ziekten: het haalt allemaal niets uit.

Ik heb zelf 35 jaar lang gerookt, op het laatst maar liefst 70 sigaretten per dag en toen ik stopte kwam het ook niet meer goed met mijn longen. Net als een miljoen andere Nederlanders die te laat stopten had ik een longziekte opgelopen waarvoor ik al 18 jaar elke dag medicatie gebruik.

Onderzoeken, longartsen, medicijnen, het heeft een vermogen gekost. Het verhogen van een ziektekostenpolis voor rokers vind ik een beetje asociaal en leidt bovendien tot de vraag waar dan de grens ligt (boven de hoeveel sigaretten per dag).

Laat de rokers de extra ziektekosten gewoon per pakje afrekenen. Verhoog de accijnzen zodanig dat kinderen sowieso geen sigaretten meer kunnen kopen.