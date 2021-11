Rotterdam 2021 en de rol van Baudet

Anarchistische krachten slopen de stad. Schieten vuurwerkbommen naar politie. Steken politieauto’s in brand. Een gerichte actie naar het gezag. Naar overheidsdienaren, wiens taak het is om de democratische rechtstaat te bewaken. Dienstbaar en waakzaam is niet voor niets de wapenspreuk van de landelijke politie.

Een dag later staan de sociale media vol met bagatelliseringen en andere goedpraterij. “Geweld is nooit goed te keuren, maar dit is wat de overheid kon verwachten.” Nee. Geweld is nooit goed te praten. Punt. Geen “maar”. Want iedere “maar” is een opening naar het gebruik van geweld.

Demonstreren is een Grondrecht. Absoluut. Maar schieten met zwaar vuurwerk naar agenten en het in brand steken en plunderen van politieauto’s zijn misdrijven.

Overal ter wereld nemen overheden maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. En in Nederland ook nog eens op democratische wijze. Ook dat is een Grondrecht. Artikel 22 van de Grondwet is daar heel duidelijk in. Ondertussen proberen ultrarechtse politici die maatregelen in twijfel te trekken door openlijk te stellen dat de maatregelen niet genomen worden ter bescherming van de volksgezondheid, maar om “het volk” te onderdrukken. Het gevolg is dat mensen uit “het volk” politici gaan bedreigen. En afgelopen week zagen we dat diezelfde politici dit niet afkeuren of veroordelen, maar zelfs toejuichen en stellen er trots op te zijn.

Door te beweren dat de democratisch gelegitimeerde maatregelen niet ter bescherming van de volksgezondheid zijn, met als onderbouwing allerlei vage complottheorieën, ondermijnen deze politici de Grondwet. Dezelfde Grondwet waarop ze de eed of belofte hebben afgelegd en waaraan ze trouw hebben gezworen. Die Grondwet is voor hen niets meer waard dan een rol wc-papier.

Politieke partijen die de Grondwet ondermijnen, ondermijnen de democratische rechtstaat, die in die Grondwet is vastgelegd. Met rellen als gisteren in Rotterdam tot gevolg.

Baudet is historicus, met bovendien een grote fascinatie voor het fascisme en nationaalsocialisme van de vorige eeuw. Door de Grondwet te ondermijnen met zijn retoriek, weet hij dus donders goed waar hij mee bezig is en wat dat tot gevolg kan hebben. Zie de straatgevechten in Berlijn, nu honderd jaar geleden. L’histoire se repète… Baudet is op slinkse manier een aanval op de democratische rechtstaat aan het plegen. De voortdurend twitterende Baudet is vanaf het begin van de rellen, tot het moment dat ik dit schrijf, ruim twaalf uur later, oorverdovend stil.