Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media.

In de geest van Jos van Krimpen, de oprichter van het huis-aan-huis blad De Havenloods, mag ik in het nieuwe jaar een serie schrijven over Rotterdamse onthullingen. De eerste onderwerpen die me te binnen schieten zijn WO II, de Rotterdamse haven en de falende volkshuisvesting. In een halve slaaptoestand kwam ik een paar weken geleden op het idee om mensen te gaan interviewen die beroepshalve met schandalen en researchjournalistiek te maken hebben. Je kan dan denken aan een journalist, maar ook aan een historicus, een archivaris, een ombudsman/vrouw, een econoom, een rechercheur en een klokkenluider. Daar bedenk ik namen bij: de ex-directeur van de Rekenkamer Rotterdam, professor Jan Rotmans, de in Rotterdam wonende Nieuwsuur-journalist Bas Haan, ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld, Eeva Liukku van Vers beton, historicus Han van der Horst.

En ik verzin vragen: Wat was uw grootste onthulling? Hoe ging u te werk? Wat is daarmee gebeurd? Wat is het grootste Rotterdamse schandaal? Wat is het beste boek over Rotterdamse affaires? Heeft u ooit een beroep gedaan op de WOB (Wet openbaarheid van bestuur)?

Tegenwoordig spelen de digitale media een belangrijke rol bij het onthullen van nieuws. Denk daarbij aan de vele data-schandalen. Maar ook journalistieke sites als Vers Beton of De Correspondent brengen achtergrondverhalen. En dan heb je nog de categorie WOB-gerelateerde onthullingen.

Als journalist in Rotterdam, vanaf 1983, hield ik mij ook bezig met research-journalistiek. Bij Radio Rijnmond en na 2000 korte tijd via het magazine Nieuw Rotterdam. Steeds op zoek naar originele invalshoeken. Zo was Eurodrugs een interessant project. We gingen naar zeven Europese steden waar zich grote drugsproblemen voordeden en zochten naar antwoorden op centrale vragen die in Rotterdam speelden. Wie is de dominee Visser van Frankfurt? De reportages waren zowel op Radio Rijnmond te horen als in de zaterdagbijlage van het AD te lezen. De belangrijkste ontdekking was misschien wel dat overheden overal weinig aan de drugsproblemen doen, omdat ze meer verdienen aan het zwarte geld van de drugscriminelen dat in de economie wordt teruggepompt. Een dubbele moraal die je hier nu ook tegenkomt bij het nieuwe gelegaliseerde gokbeleid. Dat is een echt taboe waar bijna niemand over rept.

In 2017 schreef ik het boek De Middellandman. Ik was op zoek naar een andere manier om onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Dus geen verhalen die gebaseerd waren op datalekken of WOB-verzoeken. Mijn eigen huis en buurt, de Rotterdamse wijk Middelland, nam ik als vertrekpunt. Ik trok een trainingspak aan speelde de rol van Middellandman. Honderd dagen dwalen door mijn eigen woonomgeving. Praten met iedereen, kijken, foto’s maken, informatie verzamelen. Ik begon met een online dagboek. Geen idee waar dat op uitdraaide. In no time begon de buurt voor mij te leven en werd ik van een passieve bewoner een zogenaamde stadmaker die betrokken raakte bij boeiende veranderingsprocessen. Het oorspronkelijke idee om als research journalist te werk te gaan verloor ik al snel uit het oog. Ik vond het veel bevredigender om het heft in eigen hand te nemen, bij voorbeeld door met elkaar aan een toekomstvisie voor de buurt te werken, dan om via speurwerk als journalist op afstand te blijven.

Heeft u ook tips voor mijn nieuwe project Rotterdamse onthullingen, schroom dan niet te reageren. Bij voorbaat dank.