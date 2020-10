De onthulling dat je eeuwig jong kunt blijven door babybloed te drinken heeft de vraag naar de kleine mensen enorm opgedreven. Niet alleen de elite zelf, maar ook lieden die er graag bij willen horen, schuimen nu de markt af.

‘Tot nu toe gaven we baby’s meestal gratis mee met de moeder, maar dat kun je tegenwoordig eigenlijk niet meer maken’, aldus woordvoerder Elselien Helmop van het Bonkster Gasthuis in Franeker. ‘Verzekeraars hijgen in onze nek dat we kosten moeten besparen en eigen inkomsten verwerven. Dan kun je niet zomaar baby’s blijven weggeven alsof je ze cadeau hebt gekregen bij een pak luiers. Wanneer de moeder niet drie ton op tafel legt, zetten we het kind gewoon op het darkweb.’

Volgens cyberjournalist Daniel Verlaan tellen schimmige vampiers grif enkele tonnen neer voor verse baby’s, afhankelijk van het gewicht. Er zouden zelfs al speculanten zijn die massaal baby’s opkopen om ze vet te mesten en daarna door te verkopen. Verlaan: ‘De prijs van baby’s stijgt momenteel harder dan die van bitcoins. Je moet in beide gevallen wel goed uitkijken dat je niet getild wordt. Dat je denkt een baby te kopen, maar in werkelijkheid een biggetje krijgt. Daarover zijn hartverscheurende verhalen in omloop.’

Hummelzwendel

L. Frans (voornaam bij de redactie bekend), kenner van de internationale babymarkt, heeft achterhaald dat onder andere het Nederlandse koningshuis achter de hummelzwendel zit: ‘Deep state en dark web, het is niet voor niets dat die woorden zo op elkaar lijken. Dat is waar de elite zich ophoudt. Ze doen alsof ze anderen ook wat babybloed gunnen, maar in werkelijkheid houden ze alles voor zichzelf. Je staat er niet bij stil, maar we leven echt in een dictatuur die het volk belazert.’

‘Thierry Baudet heeft me verteld dat op de gangen van de regeringspartijen in de Tweede Kamer het babybloed gewoon uit de koffieautomaten komt. Dat geloof je toch niet? Of nou ja, ik geloof het wel, dit verhaal is zo bizar dat het wel waar moet wezen. Zodra ze het ontkennen, weet je: dat klopt!’

Ook veel jonge moeders hebben hun twijfels bij de nieuwe praktijk. Een van degenen die hun spruit niet meekregen is Mieke-Kee Kneupma: ‘Ik heb weliswaar tien procent van de opbrengst gekregen van het Bonkster Gasthuis, maar ik had de kleine Gerrit geloof ik toch liever zelf gehouden. Anderzijds, het welzijn van het koningshuis gaat mij natuurlijk ook aan het hart.’

De trend heeft wel tot grote vreugde geleid bij anti-abortusactivisten. Zij verwachten dat de gestegen marktwaarde van baby’s zal leiden tot meer voldragen zwangerschappen. ‘Dit kan het einde betekenen van de babymoord’, aldus Kees van Dorenbosch, voorzitter van Schreeuw om Leven. ‘Het is triest dat er geld aan te pas moet komen om mensen de waarde van jong leven te doen inzien, maar wij zijn blij met ieder kind. En we horen niet eens zelf bij de elite.’

Eerder gepubliceerd op christianjongeneel.nl