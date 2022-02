Rusland is Nederland al lang binnengevallen

Tien jaar geleden opende Gazprom Energy een kantoortje aan de Utopialaan 48, in Den Bosch. Doel: het land, eh, de zakelijke markt veroveren. De Russische staat is grootaandeelhouder en het bedrijf wordt strak gecontroleerd door Poetin en zijn bevriende oligarchen. Het bedrijf heeft het gas-exportmonopolie en draagt 5% bij aan het Russische bbp.

Nu komt het: honderden gemeentes zijn inmiddels veroverd: Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Maastricht, Schiermonnikoog. Alle blauwe gemeenten in dit kaartje van Follow the Money. Én veruit de meerderheid van de Nederlandse Waterschappen is klant. Van Noorderzijlvest (Groningen), tot Scheldestromen (Zeeland).

Hun tactiek: systematisch onder de prijs van concurrenten zitten. Overheden kopen in op de laagste prijs en duurzamere ondernemingen als Greenchoice en Vandebron, waren kansloos. Mooie woorden over duurzaamheid ten spijt, elke gasafsluiting duwde ons dieper in de handen van Poetin.

Het gaat verder: 100% staatsonderneming Energiebeheer Nederland (EBN) is nauw verweven met Gazprom. Met 29 (!) gezamenlijke gaswinningsinstallaties in de Noordzee. Met joint ventures in onder meer Bergermeer; de één na grootste gasopslag, goed voor 2,5 miljoen huishoudens. Het verdiende tientallen tot honderden miljoenen aan de exploitatie van gasvelden door Gazprom. Het is extra pijnlijk dat EBN in 2020 nog maar 3 van de 188 participaties in aardwarmteprojecten had. Vaak een alternatief voor gas, maar een stuk minder lucratief voor EBN zelf.

Saillant: in hetzelfde verslag schrijft EBN over het belastingvoordeel dat het bedongen heeft in Den Haag. Je leest het goed: een staatsonderneming die de wet laat aanpassen voor fossiel belastingvoordeel. Alles voor hun missie ‘een duurzame toekomst’.

Rusland voerde zo succesvol een prijzenoorlog waarmee het Nederland ‘gasgijzelde’. Vanavond nog pronkt Gazprom in menig huiskamer en café als hoofsponsor van de Europese voetbalcompetitie Champions League. Ajax als uithangbord van Poetins expansiedrift.

Hoe stevig is die gasgijzeling precies? Gazprom is hier ook eigenaar van ‘Wintershall Noordzee’ en ‘Wingas’, gas- en oliewinner en gasdistributeur. De Mijnraad becijferde dat direct stoppen met Russisch gas nu tienduizenden doden, 85 miljard euro en 700.000 arbeidsplaatsen zou kosten.

Zou het kabinet al een bevrijdingsplan hebben? En wij zelf?

Accepteren we dat onze gemeenten, waterschappen en EBN de nuttige idioten zijn die de oorlogskas van Poetin spekken? Of zorgen we dat zij hun verantwoordelijkheid pakken? Zoals de missie van de Waterschappen: voor een ‘veilig, duurzaam en schoon’ Nederland.

Roep nu direct gemeenten, waterschappen en EBN op om van energieleverancier en -partner te wisselen. En ons uiteindelijk zo snel mogelijk te bevrijden van deze gasgijzeling! Teken en deel asjeblieft de petitie via www.geengazprom.nl.