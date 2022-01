Vandaag publiceerde de onafhankelijke Russische nieuwssite Exo Moksvi (Echo van Moskou) een opmerkelijke brief. Ondertekend door honderd Russische burgers (vooral intellectuelen en oppositie-politici) roept deze op alarmerende toon op geen oorlog tegen Oekraïne en het Westen te beginnen. Vanwege het belang van hun boodschap wordt hij hieronder integraal afgedrukt.

Nog altijd is in Nederland, West-Europa en de Verenigde Staten niet of zeer onvoldoende bekend dat er in Rusland grote aantallen politieke analisten, journalisten, oppositie-politici en oppositie-activisten zijn die zich actief verzetten tegen het agressieve optreden van het Kremlin tegen het Westen en Oekraïne. Zeer opmerkelijk is dat zij daarbij letterlijk dezelfde argumenten gebruiken als Westerse regeringen doen. Enkele recente artikelen in Nederlandse media laten dat duidelijk zien.

Door de draconische mediabeperkingen vanuit het Kremlin kunnen zulke opposanten zich helaas slechts laten horen en lezen op het zeer kleine aantal onafhankelijke nieuws-sites dat er in Rusland nog over is, zoals Exo Mosvi, Novaya Gazeta, Meduza (ook in het Engels!), Republic.ru en Dozh TV.

“Verklaring van vredesaanhangers tegen de “Partij van Oorlog” in de Russische leiding

De stroom van alarmerende berichten over een mogelijke Russische invasie van Oekraïne groeit gestaag. Er zijn berichten over intensieve rekrutering van huursoldaten in Rusland, het transport van brandstof en militair materieel naar de regio’s Donetsk en Lugansk in Oekraïne. Als reactie hierop bewapent Oekraïne zich intensief en stuurt de NAVO extra troepen naar Oost-Europa. De spanning neemt niet af, maar groeit alleen maar.

De burgers van Rusland worden in feite gijzelaars van misdadig avonturisme, dat de koers van het buitenlands beleid van Rusland verandert. Ze leven niet alleen in onzekerheid of er een grote oorlog zal beginnen, maar merken ook scherpe prijsstijgingen en een waardedaling van de roebel.

Hebben Russen zo’n beleid nodig? Willen ze oorlog en zijn ze bereid om de lasten ervan te dragen? Hebben ze de autoriteiten het recht gegeven om zo met hun lot te spelen? Niemand vraagt ​​het aan de Russische burgers. Er is geen publieke discussie. Op de staatstelevisie wordt maar één standpunt gepresenteerd, dat van hen die oorlog willen. De tv-zenders verkondigen directe militaire dreigementen, agressie en haat jegens Oekraïne, Amerika en andere westerse landen.

Het gevaarlijkste is dat de oorlog wordt gepresenteerd als een aanvaardbare en onvermijdelijke gang van zaken. De voorstanders van oorlog proberen burgers te bedriegen, te corrumperen, hen het idee op te dringen van een heilige oorlog tegen het Westen in plaats van het land te ontwikkelen en de levensstandaard van zijn burgers te verhogen. De vraag van de prijs wordt niet besproken, maar het zijn de gewone mensen die deze prijs zullen moeten betalen – een enorme en bloedige prijs.

Wij, verantwoordelijke burgers van Rusland en patriotten van ons land, doen een beroep op het politieke leiderschap van Rusland en dagen de Oorlogspartij die binnen de regering is gevormd openlijk uit.

Wij verwoorden het standpunt van dat deel van de Russische samenleving dat oorlog haat en het gebruik van militaire dreiging en agressieve retoriek over het buitenlands beleid als een misdaad beschouwt.

Wij haten oorlog en u, autoriteiten, denkt dat die aanvaardbaar is. Wij komen op voor vrede en welvaart voor alle burgers van Rusland, en u zet hun leven en lot op het spel in uw politieke spel. U bedriegt en gebruikt mensen, wij vertellen ze de waarheid. Wij spreken namens Rusland; niet u, omdat de volkeren van Rusland, die miljoenen burgers hebben verloren in de oorlogen uit het verleden, vele decennia leven volgens het adagium ‘was er maar geen oorlog’. Ben u dat vergeten?

Ons standpunt is uiterst simpel: Rusland heeft geen oorlog met Oekraïne en het Westen nodig. Niemand bedreigt ons, niemand valt ons aan. Een beleid dat gebaseerd is op het bevorderen van zo’n oorlog is immoreel, onverantwoordelijk en misdadig en kan niet worden uitgevoerd namens de volkeren van Rusland. Zo’n oorlog kan geen legitieme of morele doelen hebben. De diplomatie van ons land kan geen ander standpunt innemen dan de categorische afwijzing van een dergelijke oorlog.

De oorlog strookt niet alleen niet met de belangen van Rusland, maar vormt ook een bedreiging voor zijn voortbestaan. De krankzinnige acties van onze politieke leiders, die ons tot dit punt drijven, zullen onvermijdelijk leiden tot de vorming van een massale anti-oorlogsbeweging in Rusland. Ieder van ons wordt er op natuurlijke wijze een onderdeel van.

Wij zullen er alles aan doen om de oorlog te voorkomen en zo nodig te stoppen.”

Overigens publiceerde Echo Moskvi pas enkele weken terug nog een oproep van Russische analisten voor het Russische lidmaatschap van de NAVO.

Volgens een peiling door het gezaghebbende “Levada Center” in Moskou had 83 procent van de Russische bevolking een positieve tot zeer positieve mening over Oekraïense burgers. Russische analisten menen dat een groot deel van de Russische bevolking tegen een oorlog met Oekraïne is.

Kenners van Rusland benadrukken dat Russen, vooral de middenklasse, precies hetzelfde soort samenleving willen als wij in het Westen. Daarom is het van belang dat het Westen zich actiever inzet voor het bevorderen van contacten met gewone burgers en politieke analisten. Culturele samenwerking en uitwisselingen van studenten kan daaraan bijdragen.