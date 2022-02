Russische militairen roepen Poetin op geen oorlog tegen Oekraïne te beginnen

In een recent artikel op Joop.nl besprak ik de oproep van Russische burgers aan President Poetin om geen oorlog met Oekraïne te beginnen. Nu blijkt dat een groep gepensioneerde Russische militairen de Russische president hetzelfde vraagt, en zelfs meer, want zij verlangen ook zijn aftreden. De oproep verscheen op 31 januari namens de voorzitter van de “Al-Russische Officiersvergadering” (OOS) op de website van de organisatie.

OOS werd opgericht in 2003 als platform waar oud-militairen die het niet eens zijn met het overheidsbeleid ten aanzien van de strijdkrachten bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan de ‘heropleving’ en ‘positieve ontwikkeling’ van Rusland. Het is zeker geen grote organisatie en haar invloed zal uiterst beperkt zijn. Toch is het feit dat het gaat om militairen van voldoende belang om de belangrijkste punten uit de nogal lange oproep te vermelden:

“In het verleden voerde Rusland (USSR) gedwongen (rechtvaardige) oorlogen, en in de regel wanneer er geen andere uitweg was, wanneer de vitale belangen van de staat en de samenleving werden bedreigd.

Externe bedreigingen zijn zeker aanwezig, maar deze zijn niet kritiek omdat ze geen directe bedreiging vormen voor het voortbestaan ​​van de Russische staat en zijn vitale belangen: de strategische stabiliteit wordt gehandhaafd, kernwapens staan onder betrouwbare controle, NAVO-troepen groeien niet en vertonen geen dreigende activiteit.

De serieuze bedreigingen voor Rusland zijn binnenlands van aard, namelijk de structurele degradatie van de samenleving, op alle terreinen. Die wordt veroorzaakt door het model van de staat en de kwaliteit van de politieke leiding, namelijk het volledige onvermogen en gebrek aan professionaliteit van de politieke leiders en het bestuur, de passiviteit en desorganisatie van de samenleving. In zulke omstandigheden kan geen land lang voortbestaan.

Daarom is de situatie die rond Oekraïne wordt opgezweept, in de eerste plaats kunstmatig.

Als gevolg van de ineenstorting van de USSR, waarin Rusland (voormalig president Jeltsin) een beslissende rol speelde, werd Oekraïne een onafhankelijke staat, lid van de VN en heeft het, in overeenstemming met art. 51 van het VN-Handvest, recht op individuele en collectieve verdediging.

Om Oekraïne een bevriende buur van Rusland te laten blijven moest Rusland de aantrekkelijkheid van het Russische staatsmodel en politieke bestuur laten zien. Maar de Russische Federatie is zo’n voorbeeld niet geworden, haar ontwikkelingsmodel en buitenlands beleid stoten bijna al zijn buren af.

De overname van de Krim en Sebastopol door Rusland en hun niet-erkenning als Russisch door de internationale gemeenschap … toont overtuigend het falen van het Russische buitenlands beleid en de onaantrekkelijkheid van het politiek bestuur.

Het gebruik van militair geweld tegen Oekraïne zal allereerst het bestaan ​​van Rusland zelf als staat in twijfel trekken; daarnaast zal het Russen en Oekraïners voor altijd dodelijke vijanden maken; ten slotte zullen er aan beide kanten duizenden (tienduizenden) dode jonge, gezonde jongens sneuvelen. Rusland zal zeker worden opgenomen in de categorie van landen die de vrede en de internationale veiligheid bedreigen, onderworpen worden aan de zwaarste sancties en een paria van de wereldgemeenschap worden.

Dergelijke consequenties kunnen de president, de regering en het ministerie van Defensie niet ontgaan, zo dom zijn ze niet.

Volgens ons is er maar één verklaring voor het opwekken van spanningen en het mogelijk ontketenen van grootschalige vijandelijkheden. De politieke leiding van ons land weet dat het niet in staat is om de binnenlandse structurele crisis op te lossen en is bang voor een volksopstand en een machtswisseling. Het wil oorlog gebruiken om dit probleem op te lossen, zodat het zijn macht, die tegen de nationale belangen ingaat, een tijdje kan behouden, alsook de rijkdom die het van de mensen gestolen heeft.

Wij, officieren van Rusland, eisen van de president af te zien van het criminele beleid van het uitlokken van een oorlog waarin de Rusland zich alleen zal bevinden tegenover de verenigde krachten van het Westen en ontslag te nemen.

We doen een beroep op alle reserve- en gepensioneerde militairen en burgers van Rusland om waakzaam te zijn, de eisen van de Raad van de Al-Russische Officiersvergadering te steunen, zich actief te weren tegen propaganda voor het ontketenen van oorlog en conflicten tussen burgers te voorkomen waarbij militair geweld kan worden gebruikt.”