Wat moet Rutte zichzelf enorm belangrijk vinden. Het begon drie weken geleden met een bezoek van de Franse president Macron. Afgelopen weken kreeg hij bezoek van de EU-chef Charles Michel, Angela Merkel en de Italiaanse premier Conte. Vandaag komen de Spaanse en Portugese premiers Sanchez en Costa nog langs. Er zijn al signalen dat onze leider van de Bende van Vier door zijn knieën gaat voor dit charmeoffensief, en dat het herstelfonds van 750 miljard – waarin voor de vorm wat compromisachtige clausules zijn verwerkt – er gaat komen.

Tommy Wieringa betoogt afgelopen zaterdag in het NRC fijntjes hoe asociaal we eigenlijk zijn. Nederland is in de recente geschiedenis twee keer na een zware crisis geholpen om financieel-economisch weer overeind te komen. Eerst na WO II met meer dan een miljard dollar aan Marshallhulp en in 1953 na de Watersnoodramp werd Nederland overspoeld met hulpgoederen en financiële steun om Zeeland uit het water te redden.

Hoewel geen oorlog en een omgekeerde watersnood is hier op Mallorca waar ik zit en op het vasteland, de crisis wel heel dramatisch. Bij onze plaatselijke groenteboer staat een mand waarin je wat boodschappen kunt doen voor mensen die hongerlijden wegens een gebrek aan inkomen.

Op veel stukjes land die mensen buiten de stad bezitten, worden ineens weer groente verbouwd. Het varken bestemd voor een feestdag wordt geslacht. De werkeloosheid die al voor de crisis torenhoog was (14%) rijst nu helemaal de pan uit. De helft van dit eiland is afhankelijk van het toerisme en heeft de afgelopen 4 maanden niets verdiend.

Het toerisme komt wel weer op gang maar cafés, restaurants en discotheken blijven leeg. De Spaanse overheid heeft niet zulke diepe zakken als die van ons. Vanaf vandaag is mondbescherming weer verplicht vanwege nieuwe besmettingen. Ook buiten moeten mondkapjes gedragen worden, hetgeen niet uitnodigend is bij een temperatuur van gemiddeld 32 graden deze week.

Kom op Mark Rutte (1967). Je hebt de oorlog en watersnood niet meegemaakt, maar je had daar ook niet gestaan als Nederland nooit uit de misère was gered met geld en solidariteit uit het buitenland.