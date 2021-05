Hij kijkt om zich heen en ziet in het politieke landschap niemand die in staat is zijn taak over te nemen. Mark Rutte is onmisbaar.

Het lang verwachte interview van Mariëlle Tweebeeke met de opnieuw geboren Rutte is veel kijkers tegengevallen. Ze kregen de indruk dat hij voor de zoveelste keer zijn bekende kunstje vertoonde. Hij sprak zo snel dat zijn woorden voor de gemiddelde kijker niet vast te houden waren. Tegelijkertijd vulde hij zijn verhaal op met hele reeksen irrelevante details en vragen waarop geen antwoord kwam. Toch hadden zulke kijkers het bij het verkeerde eind. Zijn lichaamstaal liet zien dat hij niet zat te schmieren. Hij zat strak gespannen als een veer omdat dit echt de onthulling van de nieuwe Rutte was. Hij heeft zich werkelijk opnieuw uitgevonden.

Ook hij legde zijn weg naar Damascus af en werd door de bliksem getroffen. Ook hij is in één nacht van Saulus Saulus geworden, De nieuwe Rutte is het evenbeeld van de oude. Zijn achter een masker van bonhommie verborgen eigendunk verhinderde welke andere uitkomst dan ook.

Zelf denkt Mark Rutte daar heel anders over: Hij staat – opnieuw geboren – klaar om Nederland uit de coronacrisis te leiden. Zijn zelfvertrouwen is groter dan ooit. Hij kijkt om zich heen en ziet in het politieke landschap niemand die zijn taak kan overnemen. Mark Rutte is onmisbaar.

De politiek leider van de VVD nam dan ook geen afstand van zijn verleden zoals de apostel deed die van Saulus wel Paulus werd, Mark Rutte kent zichzelf als een feilbaar mens, die wel eens iets vergeet met dat volle bureau van hem, maar op wat hij zich toch nog herinnert van de afgelopen tien jaar, blijft hij trots. Geen moment is bij hem de de gedachte opgekomen dat hij ondanks dat verkiezingsoverwinninkje van hem in de formatie eerder een hinderpaal is dan een oplossing. Dat het misschien tijd wordt om net als zijn grote held Cort van der Linden de luwte op te zoeken van de Raad van State. Of misschien van de Eerste Kamer met een of andere bijzondere leerstoel in de praktijk van de politiek of zo erbij aan de Universiteit Leiden. Vrienden kunnen in een mum van tijd de daarvoor benodigde stichting in het leven roepen. Hij zal meer dan welkom zijn vooral omdat een bijzonder hoogleraar de instelling eigenlijk niks kost.

Rutte zal dat niet doen. Hij grijpt niet de kans met ere het Torentje te verlaten en voortaan bekend te staan als de uitzonderlijke politicus die de belangrijkste politieke positie in Den Haag opgaf omdat hij het landsbelang hoger stelde. Hij zal daarentegen hardnekkig aanblijven totdat hem op de nare manier deze waarheid wordt ingepeperd: niemand is onmisbaar.

Ondertussen is het hijgerige duiden van de politieke analisten al begonnen: “Hij gaat met Pieter Omtzigt praten. Hij gaat naar Enschede, hij gaat met Pieter Omtzigt praten. En Pieter Omtzigt is bereid om hem te ontvangen als hij beter is! Als hij beter is!”

Dat sterkt Mark Rutte in zijn gevoel van onmisbaarheid. Het wordt tijd voor een nieuw lijflied. Anything you can do, I can do better. Betty Hutton. Die hoorden ze vroeger bij de kleine Mark thuis vast ook zo graag op de radio.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en evenmin de Groninger aardgasaffaire, zeker nu blijkt dat een aantal slachtoffers met veel te lage bedragen wordt afgescheept.