Het zal gisteren geen al te prettige dag zijn geweest voor Mark Rutte. De PvdA-leden gaven ruime steun aan samenwerking met GroenLinks tijdens de kabinetsformatie, en andersom. Dat betekent dat de ‘linkse wolk’ voorlopig doorgaat hem het leven zuur te maken. Veel liever zou het de VVD-leider natuurlijk zijn geweest als de achterbannen van beide partijen het ineenschuiven van elkaars formatieteams hadden afgewezen. Dan was hij van die lastposten af geweest. De voorpubliciteit was wat dat betreft hoopvol. Vooral een aantal oudgedienden uit de PvdA reageerde zeer kritisch toen de fusieplannen een paar dagen terug werden gepresenteerd. Maar helaas voor Rutte c.s.: veruit de meeste PvdA’ers lieten zich overtuigen door het verhaal van hun leider, Lilianne Ploumen. Die betoogde dat er zonder VVD nu eenmaal niet geregeerd kan worden. Je mag volgens haar de rechtse partijen niet ‘hun gang laten gaan’. Want dan wordt ‘de champagne ontkurkt in de boardrooms en blijven gewone mensen weer met lege handen achter’.

Of de handen van gewone mensen nu wel gevuld raken, valt overigens nog te bezien. Zolang de ChristenUnie steeds gehoorzaam opdraaft als informateur Mariëtte Hamer dat verlangt, komt er geen kabinet met PvdA en GroenLinks. Ook geen doorstart van Rutte III weliswaar, want Rutte (en CDA-leider Wopke Hoekstra) zullen vermoedelijk niet van wijken weten zolang er een alternatief is voor regeren met links.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft al heel vaak gedreigd dat hij de formatietafel zou verlaten. Hij wilde eigenlijk überhaupt niet met Rutte in zee, hoewel hij daarvoor met de nodige tegenzin nog wel te porren was. Maar dan moest D66 wel een stuk welwillender zijn en dienden ook de al te liberale voorzetten van VVD en D66 van tafel. In hun gezamenlijke ‘opzet tot een aanzet’ van een conceptregeerakkoord opperen deze partijen naar verluidt om maar te tornen aan artikel 23 van de grondwet, dat de ‘vrijheid van onderwijs’ garandeert. Deze vrijheid voor het christelijk onderwijs om mee te graaien uit de Haagse subsidiepotten wil de ChristenUnie uiteraard nooit opgeven. Wellicht voor Segers een extra reden om zo lang mogelijk mee te blijven praten.

De patstelling bij de kabinetsformatie duurt inmiddels al meer dan vijf maanden. Wanhopig wordt alom gezocht naar een uitweg. Nieuwe verkiezingen zullen – te oordelen naar de opiniepeilingen – niet voor een compleet ander beeld zorgen. In ieder geval, zo geven de polls aan, blijft de VVD dan ruimschoots de grootste partij.

Een minderheidskabinet dan maar, bijvoorbeeld van VVD en D66 (de grootste partijen bij de verkiezingen)? Dat klinkt op zich niet onaantrekkelijk. Een tweepartijenkabinet zonder draagvlak in de Tweede Kamer moet in ieder debat proberen een Kamermeerderheid te overtuigen. Achterkamertjespolitiek en het gevreesde ‘dichttimmeren’ van het regeringsbeleid zijn er dan niet meer bij.

Een nadeel is wel dat een minderheidskabinet naar verwachting geen lang leven beschoren is. In een Kamer die binnenkort uit negentien fracties bestaat zit een ongeluk in een wel héél klein hoekje. Rutte weet dat, net als D66-leider Sigrid Kaag. Zij zullen naar ik aanneem dan ook niet al te gretig kiezen voor deze oplossing. Misschien blijkt een meerderheidsvariant toch nog mogelijk.

En bovendien, zal Rutte redeneren, er zit toch al een kabinet? Rutte III is weliswaar al in januari (acht maanden geleden) afgetreden wegens de toeslagenaffaire, maar wie heeft het daar nog over? Het op papier super-demissionaire kabinet regeert door alsof er niets aan de hand is. Van uitsluitend afhandelen van lopende zaken, zoals gebruikelijk bij een ministersploeg die al ontslag heeft aangeboden, is geen sprake. Laatst zijn er nog drie nieuwe bewindslieden beëdigd. Daar heeft wel een aantal hanen naar gekraaid, maar die hoor je al bijna niet meer. Dus waarom haast maken?