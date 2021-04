Het is altijd leuk om te zien hoe je politieke concurrenten in hun eigen zwaard vallen.

Er werd in de talkshows van donderdagavond heel wat afgespeculeerd over het lek uit de ministerrraad. Wie zou het misdrijf op zijn geweten hebben om notulen daarvan aan RTL Nieuws te geven? Geen mens kwam op het idee dat het misschien een ambtenaar of politicus in gewetensnood was. Dat de persoonlijke ethiek hem of haar dwong de bedrieglijkheid en de intriges van de Trèveszaal bloot te leggen. Dat lekken hier het werkelijke landsbelang was en geheim houden niet.

Natuurlijk, dit land kent genoeg inwoners – en niet de geringste – die vinden dat de wet – immers bestaande uit afspraken die we “met zijn allen” hebben gemaakt – boven alles gaat. Zij wantrouwen medeburgers met een geprononceerd geweten. Toch bestaan ze. Ze zijn het zout der aarde. Ze leggen immers misbruik van wet- en regelgeving bloot. Ze onthullen ook waar slaafse navolging van de procedures tot manifest onrecht leidt. Zij zijn de ware Nederlanders, de gasten die nu vroom lopen te doen over geheimhouding en dat je zo vrij moet kunnen spreken in de Trêveszaal, die niet.

Toch werd die mogelijkheid door niemand geopperd. Men ging er in de studio’s kennelijk van uit dat zulke gewetensvolle personen zich niet op of rond het Binnenhof bevinden. Dat is op zich al een teken des tijds. In plaats daarvan vroeg men zich omstandig af wie er bij dit lek belang had. Het leidde tot heel wat gebabbel en men kwam er niet werkelijk uit. Toch is zonneklaar wie bij dit lek uit de ministerraad belang heeft.

Mark Rutte.

Dankzij Omtzigt-functie-elders-gate staat hij bekend als draaier en intrigant. Zijn aanwezigheid op het Binnenhof blokkeert een snelle formatie. Het valt niet mee om met goed fatsoen de leiding van het land toe te vertrouwen aan een beschadigde leider met een Kamerbreed aangenomen motie van afkeuring aan zijn reet.

Het lek leidt de aandacht hiervan af. Zonneklaar is gebleken dat het hele kabinet uitgebreid en actief bezig is geweest om de waarheid rond het toeslagenschandaal te verdoezelen. Ook kon RTL vaststellen dat minister Wopke Hoekstra geprobeerd heeft Omtzigt een toontje lager te laten zingen. Tot zover onze Pieter, waar we allemaal zo trots op zijn. De leiders van D66, CDA en CU zijn net zo erg als de premier zelf. Dan hebben ze ook nog de brutaliteit en de hypocrisie om een motie van afkeuring in te dienen. Met hun nieuwe politiek. Met hun macht en tegenmacht.

Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag hebben het meest te vrezen van het Kamerdebat over deze nieuwe affaire. Hun geloofwaardigheid staat op springen. Rutte hoeft het grote afbladderen alleen maar gade te slaan. Hij zal er ongetwijfeld bezorgd bij kijken. Laat dat maar aan hem over.

Dat moet de veelgeplaagde premier toch genoegen doen. Het is altijd leuk om te zien hoe je politieke concurrenten in hun eigen zwaard vallen. Daarom is dit lek vooral in zijn belang. Ik zeg niet dat hij er achter zit. De kans is misschien groter dat het een ambtenaar in gewetensnood was, maar Mark Rutte spint er straks garen bij. Op zeker.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.