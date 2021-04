En verdomd, hij flikt het weer. In de vroege ochtend van Goede Vrijdag verliet Mark Rutte met verfomfaaid politiek kostuum de Kamer, maar zijn baantje en zijn macht waren intact. Hij had urenlang de Kamer misleid en bij de neus genomen. Tegen half twee in de nacht volgde een apotheose. Hij kwam met diepe excuses, óók aan Pieter Omtzigt. En dat was genoeg.

Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra redden samen zijn huid. Ze dienden een motie van afkeuring in, die hem wegzette als een leugenaar maar niet dwingt tot aftreden. Hij kan aanblijven. Hij kan deze schrobbering definiëren als een signaal om politiek een ander mens te worden. En deze keer zal hij het echt doen. Heus waar. Vanaf nu heeft hij maar één prioriteit: het belang van Nederland. Hij ging zijn stinkende best doen om het vertrouwen terug te winnen. De premier had letterlijk en figuurlijk het laatste woord.

Opnieuw was hij erin geslaagd andere partijen in een dodelijke omhelzing te nemen. De nieuwe aanwas van D66 zal zwaar teleurgesteld zijn in het eerste optreden van Sigrid Kaag. Wopke Hoekstra had de brutaliteit zijn tweede termijn te beginnen met de laatste nogal zinledige passage uit het verder uiterst inhoudrijke boek van Pieter Omtzigt. Daarna verried hij hem door Rutte de kans te geven aan te blijven als premier. Niet dat Hoekstra een Judas is. Hij zou zich nooit verhangen maar de zilverlingen op de beurs beleggen.

De kiezers zullen D66 en het CDA een gepeperde rekening presenteren. En of deze actie van Hoekstra zal leiden tot eenheid en rust onder christendemocraten is op zijn minst twijfelachtig. Om te beginnen kreeg Wopke Hoekstra van Ayfer Koç (mevrouw Omtzigt) de volgende tweet

Het wordt steeds erger en stuitender die arrogantie van de macht. Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen? Deze tijd vraagt om dienend leiderschap. We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden. https://t.co/eJIos3onUV — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) April 2, 2021

Dat belooft wat.

Pas als het te laat is zullen de leiders van D66 en CDA merken hoe vakkundig zij in het pak genaaid zijn.

Rutte staat overeind. Hij zal het voortaan hebben over de grote crisis die we met zijn allen moeten overwinnen maar hij blijft een relict uit een voorbij decennium. Zijn aanwezigheid zal uitsluitend leiden tot een langere en moeizamere formatie want meteen omarmen dat kan ook weer niet. Rutte kan er alleen maar aan bijdragen dat het vertrouwen in de staat en de democratie verder afkalft.

Dit is een historische Goede Vrijdag: liegen in de politiek is nu officieus toegestaan. Daarmee kun je ongestraft premier blijven en leider van ‘s-lands grootste partij. Van gedoodverfd leugenaar is Rutte gedoogd leugenaar geworden.

De HERE heeft de smeekbede waarmee ik mijn vorige stukje afsloot niet verhoord.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.