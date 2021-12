Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers lulden hun geloofwaardigheid weg

We hebben nu genoeg bullshit gezien. Het is urgent dat anderen hun plaats innemen.

Professor Van Dissel zegt: ¨Het aantal besmettingen is nog veel te hoog. We kunnen dit niet volhouden¨.

Het zal misschien wel tot na kerstmis duren voor het kabinet Rutte IV op het bordes staat.

Volgens Ernst Kuipers zal het aantal opnames van patiënten met Corona de komende weken stijgen tot boven de 3200.

Ons land wordt bedreigd door de nieuwe virusvariant omikron, die in ieder geval veel besmettelijker is dan delta en wellicht ook ziekmakender.

Nederland draagt in Europa bijna de rode lantaarn waar het gaat om boosterprikken.

Er is nog geen begin van een echte oplossing voor het toeslagenschandaal.

De inflatie neemt voor deze eeuw ongekende vormen aan.

Er is nog geen begin van een offensief tegen de woningnood.

Internationaal spitsen de verhoudingen tussen concurrerende grootmachten zich toe.

Verscheidene vaccins lijken tegen omikron minder goed te werken.

Zo kunnen we doorgaan. Ons land bevindt zich in de gevaarlijkste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat je in een noodsituatie nodig hebt, is een regering met draagvlak en armslag. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers nemen ruim de tijd om hun onderlinge tegenstellingen glad te strijken, elkaar vliegen af te vangen, herkenningspunten voor hun achterban in hun akkoord te fietsen, althans wat zij veronderstellen dat zulke herkenningspunten zijn. Wat er buiten de beslotenheid van hun vergaderkamertje gebeurt, doet er niet toe. Ze zijn alleen geïnteresseerd in formuleringen. Scheisse haben sie gebaut.

Dit getuigt van ongekende frivoliteit en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. En van beangstigende beroepsblindheid. De gewone leden van hun partijen valt te verwijten dat zij dit zonder opstand laten gebeuren.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Seegers lulden hun geloofwaardigheid weg. Het is genoeg geweest. We hebben nu genoeg bullshit gezien. Het is urgent dat anderen hun plaats innemen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.