Onze zittende premier staat aan de vooravond van zijn 4e kabinet. Er ligt voor Rutte één heel interessante uitdaging: een kabinet formeren met uitsluitend partijen die vrouwelijke lijsttrekkers hebben, samen met Sigrid Kaag (D’66), Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP) en Esther Ouwehand (PvdD). Het kan voor Mark Rutte een prachtig huzarenstukje worden, dat hem internationaal voor altijd op de kaart zal zetten. Het kan ook een van de kortst durende formatie in de Nederlandse geschiedenis worden, want deze vrouwen vergaderen efficiënt, zijn zeer ervaren en leuk. Al deze genoemde partijen hebben zich reeds bereid verklaard om mee te regeren. En zo’n coalitie heeft alles in zich wat een toekomstgericht Nederland momenteel nodig heeft.

Het bedrijfsleven zal de grootste innovatie gaan doormaken onder een team van vrouwelijke ministers. De coronatijd heeft al een immense innovatieve kracht en creativiteit losgemaakt in alle sectoren en beroepen. Nederland was al het meest gedigitaliseerde land ter wereld en heeft nu nog eens een slag van zo’n 10 jaar in één jaar gemaakt. Vrijwel alles is gedigitaliseerd, in het onderwijs gedwongen 100 procent, in andere sectoren zoveel als mogelijk. Zo’n 60 procent van het werk blijkt digitaal vanuit huis te kunnen. Het belangrijkste wordt nu de behoefte aan face to face sociaal contact regelen.

Het komend kabinet heeft de dynamische taak alle “goodies” uit coronatijd te behouden: klimaatverbetering (minder reizen, minder vliegen, minder vee), gezonder leven (suiker/zout tax, vega eten, 5 km per dag lopen) en een nieuwe balans tussen thuiswerken, naar de werkvloer gaan en tijd voor de kinderen.

Bij het ingenieursbureau (600 werknemers), waar zoon Stefan werkt, mag iedereen sinds corona helemaal zélf weten waar ze werken, zonder enige druk. Het resultaat is dat een derde van de werknemers elke dag naar kantoor komt en anderhalvemeter afstand houdt, een derde werkt permanent thuis en een derde wisselt af: deels thuis, deels kantoor. Alle vergaderingen zijn hybride. Naar kantoor komen de alleenstaanden en de mensen met jonge kinderen, die als ze ‘geen kinderdienst hebben’ naar kantoor ‘vluchten’ omdat ze thuis niet kunnen werken.

De lockdown periode heeft ons innovatieve vormen van onderwijs, werken, communiceren, socialiseren en consulteren gebracht, bij overheid en bedrijven. Het aantal (deels gekleurde) vrouwelijke ondernemers steeg de afgelopen 5 jaar met 29 procent, van elke 10 ondernemers in Nederland zijn er nu 4 vrouw en bijna 50 procent van de beroepsbevolking bestaat ondertussen uit vrouwen. Kortom, geen beter tijdstip voor een kabinetsformatie met de vier partijen met vrouwelijke lijsttrekkers dan nu.

De voorgestelde formatie (VVD met D’66, PvdA, SP en PvdD) zal – naast de uitweg uit corona -, vooral belangrijk zijn voor de langetermijn- en toekomstgerichte agenda. Aanpak van de schendingen van de rechtstaat is het eerste, waardoor alleenstaande (etnisch geprofileerde) moeders werden getroffen in de toeslagenaffaire. Volgend kernthema is arbeidszekerheid: onze jongeren moeten een leven kunnen opbouwen, geen flexwerkers en gedwongen zzp’ers meer, verhoging van het minimumloon en betaalbare kinderopvang. De vakbeweging (kleine miljoen leden, een van de grootste ngo’s van NL) zal met zo’n kabinet meedoen.

De internationaal ervaren vrouwen Kaag en Ploumen kunnen meteen de steken die onze CDA-consultant op Europees niveau liet vallen oppakken. Naast economie en handel, waarin beiden experts zijn, gaat het om de klimaatagenda, migratie en mensenrechten. Onze kenniseconomie vormt internationaal gezien een van onze belangrijkste toegevoegde waardes. Daarom heeft investeren in onderwijs en onderzoek topprioriteit op de toekomstgerichte kabinetsagenda. Meer opleiding maakt mensen ook nog eens gelukkiger, gezonder, democratischer en minder crimineel.

Nederlandse bedrijven halen nu reeds per jaar zo’n 180.000 kenniswerkers uit het buitenland, uit India, Europa en de VS (80 a 90% van alle immigranten). De populistische partijen doen ons geloven dat dat vluchtelingen zijn. Dat zijn er in werkelijkheid echter zo’n 12.000 per jaar, waarvan de helft geen status krijgt. Tenslotte zal het tekort aan woonruimte voor jonge mensen nog de grootste klus worden, maar ook hier zal de duurzaamheidscreativiteit tot grote hoogte stijgen, te beginnen door kantoren om te bouwen voor wonen, sporten, cultuur- en zorgvoorzieningen.

Vaak moest onze minister-president de afgelopen tijd horen dat hij na 10 jaar over de datum begint te raken. De vier vrouwelijke lijsttrekkers en vervolgens een vrouwelijke ministersploeg zullen hem een nieuwe glans geven, hij kan laten zien dat het wekelijkse kabinetsoverleg echt in minder tijd kan. De vrouwelijke ministersploeg zal van statuur zijn, dynamischer, creatiever, innovatiever, diplomatieker dan welk kabinet ooit in Nederland. Het zal laten zien hoe professioneel en praktisch vrouwelijke politici en bestuurders in Nederland zijn.

Nog één keer vlammen Mark. Een schaduwkabinet van vrouwen is vaker voorgesteld, jij gaat het realiteit maken. Overal word je zichtbaar. Hoe glansrijk wil je het hebben? Het zet Nederland meer dan wat ook op de kaart. Een ongeëvenaard voorbeeld van toekomstgerichtheid. Deze kans krijg je nooit meer. “You will write history”.