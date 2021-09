Rutte krijgt nog spijt dat hij de linkse wolk heeft afgewezen

Voor CDA-leider Wopke Hoekstra maakt het allemaal niet zo veel meer uit. Met zijn partij (zes zetels in de peilingen!) is het sowieso afgelopen.

Maandenlang heeft informateur Mariëtte Hamer ons voorgespiegeld dat een meerderheidscoalitie mogelijk zou zijn. Ze was zelfs ‘optimistisch’, zei ze begin juni, al zou het nog wel wat tijd kosten voor er witte rook zichtbaar werd. Inmiddels staat vast dat die meerderheidscoalitie er niet in zit. VVD en CDA willen niet met PvdA en GroenLinks, en D66 niet met de ChristenUnie. Meer mogelijkheden zijn er niet, want VVD en CDA hebben samenwerking met extreemrechts uitgesloten. (Al moet je in de politiek niet te snel ‘nooit’ zeggen, is me altijd voorgehouden.) Dus lijkt nu een minderheidskabinetje onvermijdelijk.

Uit welke partijen dat zal bestaan wordt de komende weken uitgezocht. Waarschijnlijk onder leiding van Johan Remkes, die ze bij de VVD altijd achter de geraniums vandaan halen als ze niet meer weten hoe het verder moet. Ik ga er maar vanuit dat D66 zich niet bereid zal tonen met de VVD te regeren, laat staan met VVD én CDA. De democraten noemen zich liberaal, net als de VVD, en ze hebben met die partij al een opzet tot een aanzet tot een voorzet van een conceptregeerakkoord in elkaar gedraaid. Niettemin zullen ze na alles wat er gebeurd is hopelijk passen voor verdere samenwerking, als ze hun geloofwaardigheid althans overeind willen houden. Misschien vervelend voor partijleider Sigrid Kaag, maar ze moet de Tweede Kamer in, net als sommige andere D66-bewindslieden.

Mocht het inderdaad zo lopen, dan blijft er niets anders over dan een minderheidskabinet van VVD en CDA. Reden om de toekomst rooskleurig in te zien voor deze ploeg is er niet. Inhoudelijk zullen de twee partijen weinig moeite met elkaar hebben, maar ze beschikken samen over hooguit 48 Kamerzetels. Als afsplitser Pieter Omtzigt er tenminste niet in slaagt een aantal voormalige fractiegenoten mee te lokken, wat nog valt af te wachten. Rutte IV lijkt dan ook geen lang leven beschoren. Ik schat dat er in de tweede helft van volgend jaar opnieuw verkiezingen zullen zijn, of toch in elk geval in het jaar daarna.

Door haar gebrek aan draagvlak is een centrumrechtse minderheidsregering (of welke minderheidsregering dan ook) niet echt verlost van de ‘linkse wolk’. Als het gaat om wetgeving op het gebied van milieu, klimaat, Europa en nog zo het een en ander heeft ze PvdA en GroenLinks toch nodig, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Misschien dat ze op sociaaleconomisch gebied of bij het asielbeleid wat makkelijker steun zal krijgen van PVV en aanverwante partijen, maar zelfs dat staat niet vast. In ruil voor een gunstige beeldvorming bij hun eigen electoraat (‘We hebben de rug recht gehouden’) gaan VVD en CDA een zware tijd tegemoet.

Voor CDA-leider Wopke Hoekstra maakt het allemaal niet zo veel meer uit. Met zijn partij (zes zetels in de peilingen!) is het sowieso afgelopen. Rutte IV wordt de zwanenzang van de ooit zo machtige christendemocraten. Veel meer dan een splinterfractie zal er na de komende kabinetsperiode niet resteren. Maar ook Mark Rutte zal nog spijt krijgen dat hij de twee linkse bondgenoten heeft afgewezen. Want het is nog maar de vraag of zijn nieuwe kabinet lang genoeg aan het bewind blijft om van hem de langstzittende premier aller tijden te maken. En of hij daarna nog een termijn als partijleider krijgt staat ook lang niet vast. Na een mislukt regeeravontuur zullen ze zich zelfs bij de VVD toch wel achter de oren gaan krabben.