Rutte weet wat hem te doen staat voor het klimaat maar doet het niet

De Klimaattop is begonnen. Niet eerder ging het zo veel over klimaat. Je zou bijna vergeten dat Nederland z’n zaakjes absoluut niet op orde heeft.

‘Het bedrijfsleven’ vraagt om meer actie en heeft gelijk. Vorige week oordeelden het PBL en de Raad van State keihard. De CO2-reductie in 2030 zal onder huidige beleid tussen de 7 en 17% lager zijn dan is toegezegd. Minister Yeşilgöz-Zegerius meldt dat het Urgenda-vonnis niet wordt nageleefd.

Pas 1% van de nu geplande woningen is van het gas af. Dit kóst iedereen dus bakken met geld, nu de gasprijs stijgt. De 2 miljard euro compensatie subsidie lijkt sympathiek, maar het gaat dus deels naar het Russische Gazprom. Want ook mensen die voldoende verdienen krijgen honderden euro’s, waardoor alternatieve warmte en isolatie minder noodzakelijk is. En de miljarden gaan niet naar de broodnodige geothermie oplossingen in eigen land.

Qua mobiliteit hebben we in de spits inmiddels weer meer files dan Jakarta. Praktisch niemand rekent netjes af voor klimaatschade van verbrandingsmotoren en de regering wil pas in 2024 kijken naar een oplossing. Rekeningrijden blijft taboe.

En als klapper op de vuurpijl mogen de steenrijke industriëlen van de vleesexport-industrie hun miljarden blijven binnenharken. Ten koste van gewone boeren, regenwoud, natuur en klimaat. Overigens stelde Werner Schouten terecht dat we niet (alleen) moeten sturen op vermindering in 2030, maar ook op uitstoot per jaar. Zo voorkom je uitstel en afschuiven op jongere personen.

Ed Nijpels gaf een ijzersterk interview in Trouw, waarin hij korte metten maakt met de ‘haalbaar en betaalbaar’ spin van Rutte: “Haalbaar, dat is absoluut niet aan de orde. Dat gaat aan de realiteit voorbij dat alle klimaatdoelen dwingende opgaven zijn. Je bent verplicht die uit te voeren. En betaalbaar? Alsof we het alleen maar gaan doen als het betaalbaar is. Stel het zou onbetaalbaar zijn, dan zijn we er nog toe verplicht.”

Belangrijkste punten in Glasgow zijn eigenlijk heel simpel. Betaal de echte prijs voor CO2; zeggen ook leiders uit het bedrijfsleven als oud DSM-topman Feike Sybesma en Unilever-topman Alan Jope (op LinkedIn). Stop met voordelen en subsidies voor brandstoffen. Dit is mondiaal zo’n vijf duizend miljard dollar. En steun armere landen bij hun transitie.

In Nederland gaat jaarlijks 17.5 miljard euro naar fossiele industrie. In de Tweede Kamer wordt momenteel het belastingplan 2022 besproken. De bijdrage van Kamerlid Lammert van Raan geeft een inkijkje in hoe bizar gedetailleerd deze voordelen in Nederland geregeld zijn (en moeten worden afgeschaft). Zo zijn kolen, metalen, chemicaliën, aardgas, glastuinbouw, energie-intensieve industrie allemaal vrijgesteld van een milieuheffing.

Het is niet sexy, maar wél waar het dus mis gaat. Ik neem aan dat Rutte en co zijn voorstel integraal overnemen, nog voor het grote fotomoment in Glasgow.