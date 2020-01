En al 50 jaar moeten vrouwen akkoord gaan met drogredenen van werkgevers. Hoelang moeten wij vrouwen dit nog accepteren? Tijd voor actie: daarom roep ik de vrouwelijke minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven op: “Schaf het collegegeld voor vrouwen af”.

Ieder jaar lees ik weer:

“Vrouwen verdienen minder salaris dan mannen. Ook in Nederland. Dat was reeds min of meer bekend, het Nationaal Salaris Onderzoek van weekblad Intermediair en Nyenrode Business Universiteit heeft er nu weer nieuwe cijfers bij. De uitkomst van het onderzoek is geeft een ontluisterend beeld van ongelijkwaardigheid. De verschillen in salaris zijn aanzienlijk te noemen. Vrouwen jonger dan 36 jaar verdienen gemiddeld 1.421 euro minder dan mannen. Die salariskloof wordt naar mate de vrouwen ouder worden groter: vrouwen boven de 35 jaar verdienen per jaar namelijk gemiddeld 3.662 euro minder dan mannen. Tel daarbij op dat mannen vaker een vast contract hebben dan vrouwen (73,7 procent tegenover 66,1 procent) en het beeld van een ongelijkwaardige werkvloer is rond.”

En zelfs de overheid doet gezellig mee aan het stelselmatig lager betalen van vrouwen, blijkt onder andere uit gegevens van het CBS:

“De gemiddelde lonen voor mannen en vrouwen zijn hoger bij de overheid (26 euro voor mannen en 24 euro voor vrouwen) dan in het bedrijfsleven (21 en respectievelijk 17 euro).”

Ook binnen de EU geldt dezelfde riedel: mannen verdienen meer.

De ongecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen is een belangrijke indicator voor het meten van de verschillen tussen het gemiddelde loon van mannen en dat van vrouwen in de EU. In 2017 ontvingen vrouwen in de EU-28 als geheel gemiddeld, 16,0 % minder loon dan mannen. In de eurozone was het verschil 16,1 %. De kleinste verschillen tussen mannen en vrouwen in gemiddeld loon waren te vinden in Roemenië, Italië, Luxemburg, België, Polen en Slovenië (in elk van deze landen was het verschil minder dan 10,0 %). De grootste loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn aangetroffen in Estland (25,6 %), Tsjechië (21,1 %), Duitsland (22,0 %) en het Verenigd Koninkrijk (20,8 %)”

De minister moet meer ingrijpen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijk betaald worden voor gelijke werkzaamheden. Vooral in de eigen overheidssector, waar mannen dus ook nog steeds meer betaald krijgen.

Naar mijn bescheiden mening moeten wij meisjes en vrouwen het gewoon niet meer pikken dat wij stelselmatig financieel gediscrimineerd worden op de arbeidsplek! Niet meer akkoord gaan met uitspraken als: “Ja, maar het verschil wordt al minder”. NEE, stop: tijd voor actie!

Nu de overheid “vrouwenquota” denkt te gaan invoeren, vind ik het afschaffen of halveren van collegegelden voor vrouwen een mooie volgende stap. Het collegegeld in Nederland is al gauw 2100 euro per jaar, waarom zou een meisje evenveel moeten betalen als een jongen wanneer die laatste tijdens zijn loopbaan meer gaat verdienen bij de uitoefening van dezelfde werkzaamheden? Waarom legt de overheid geen sancties op aan bedrijven die zich schuldig maken aan het stelselmatig hoger belonen van mannen? Is dat soms vanwege het eerdergenoemde feit dat zelfs de overheid zich hieraan schuldig maakt?

Waarom zou een vrouwelijke studente eenzelfde hoge studieschuld moeten opbouwen en terugbetalen, wanneer ze tijdens haar werkzame leven minder verdient dan haar mannelijke collega, met medewerking en goedkeuring van de overheid? Makes no sense at all! Welke landelijke politicus durft dit item “gelijke beloning” eens hard aan te pakken? Of is de tijd nu rijp voor de Vrouwenpartij van Nederland? Als oud-politica denk ik dat zo’n partij een grote kans van slagen heeft!

Gelijke beloning voor gelijk werk. Basta.