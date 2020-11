Het laatste dat de we in de strijd voor de vrijheid van meningsuiting kunnen gebruiken is vervuiling door godsdiensttwisten.

Gert-Jan Segers, politiek leider van de ChristenUnie, is mishaagd door het Sinterklaas Journaal. Een fictieve plaatsnaam is hiervan de oorzaak. De kijkers zagen hoe de cadeautjes per ongeluk op weg gingen naar het Limburgse plaatsje Kruisigem. Daar was eerder al de burgemeester van in beeld gebracht, staande voor een crucifix. Segers twitterde:

De combinatie van een crucifix en deze plaatsnaam leek @sintjournaal een grappige. Maar voor veel mensen is die vooral heel pijnlijk. De @omroepntr zegt er ‘speciaal voor iedereen’ te zijn, maar blijkbaar niet voor christelijke gezinnen. Het mag. Maar respectvol is het niet. pic.twitter.com/DQriYOVJxH — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 14, 2020

Diezelfde Segers sprak zich keihard uit tegen de petitie van 120.000 moslims die onder veroordeling van elk geweld vragen om een wettelijk verbod op het beledigen van de profeet. In de media verdedigde hij het recht van burgers om Mohammed belachelijk te maken. Nu echter een mild woordgrapje wordt gemaakt over zijn eigen Heiland, reageert Segers gewond.

Nu kun je zeggen: hij meet met twee maten. Dat gebeurt wel vaker in de politiek. Dit is ernstiger. Segers neemt zijn eigen leer in bescherming maar doet dat niet als een andere religie het voorwerp van spot wordt. Dit betekent dat hij het de draak steken met opperwezens beschouwt als een wapen in religietwisten zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde toen de reformatie en de rooms-katholieken vier eeuwen terug elkaar op leven en dood bestreden. Kennelijk meent Segers dat je aanhangers van concurrerende godsdiensten vrijelijk mag bespotten terwijl je het niet hoeft te incasseren als aanhangers van dat geloof jou een koekje van eigen deeg geven.

Het laatste dat de we in de strijd voor de vrijheid van meningsuiting kunnen gebruiken is vervuiling door godsdiensttwisten. Voor Segers en zijn tegenvoeter imam Ismal Aboe Soemmaya een citaat van de oude Voltaire: “Ecrasez l’infâme”.