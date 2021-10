Han van der Horst

Het is natuurlijk niet helemaal comme il faut maar je kunt als leidinggevende bij de politie gerust collega’s of ondergeschikten uitnodigen voor een potje anale seks. Dat mag geen ontslag opleveren, zo heeft een rechtbank onlangs vastgesteld. Een vrouwelijke agent zag haar uittrapping wel bevestigd omdat zij deze invitatie had gedeeld met de NRC. Volgens de rechter had zij vertrouwelijke informatie openbaar gemaakt en daardoor het imago van de politie geschaad.

Rare rechters heb je in Nederland. Eerst sanctioneert er eentje etnisch profileren op Schiphol, vervolgens gaat een agente de laan uit omdat zij een ernstige misstand bij de politie openbaar maakte. De klokkeluider wordt afgestraft, de dader gesauveerd.

Het imago van de kit is inderdaad ernstig geschaad: eerst door dat opperhoofdje met zijn pronte pik, daarna door de kadi die hem in bescherming nam en vervolgens door diens collega toen hij het slachtoffer nog eens extra de stront in duwde.

Dit personeelsbeleid en deze uitspraken vestigen opnieuw de indruk dat de politie een agressieve macho-organisatie is waarvan je in veel gevallen weinig goeds te verwachten hebt. Dat ze wordt gedomineerd door mannetjes die snel op hun pik getrapt zijn en dan meteen proberen alles en iedereen terug te pakken. Dat het dragers zelf zijn, die voor het uniform geen respect tonen.

Nu zalft Hessel Koster, spindoctor bij de prinsemarij, wel dat de strijd tegen seksuele intimidatie een “belangrijk speerpunt” is binnen de politie-organisatie maar dit voorbeeld uit de praktijk laat eerder zien dat heel andere speerpunten de overhand hebben.

Het is te hopen dat de onverschrokken agente die nu op straat is gezet, hoger beroep aantekent. Als ze wijze rechters tegenkomt, kan misschien nog iets van de schade worden hersteld.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

